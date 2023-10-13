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Система субклассификации лейомиомы (фибромиомы) матки PALM-COEIN*

Система субклассификации лейомиомы (фибромиомы) матки PALM-COEIN*

Классификация расположения лейомиомы

Тип

Определенное расположение в матке

Подслизистые (контактирующие с эндометрием и/или выступающие в полость матки)

0

На ножке внутри полости матки

1

< 50% интрамуральные

2

≥ 50% интрамуральные

3

Контактирует с эндометрием, 100% интрамурально

Другие: интрамуральные (в пределах миометрия); субсерозные (в контакте с серозной оболочкой и/или выступающие в брюшную полость); или другие локализации (например, цервикальные, паразитарные)

4

Интрамуральными

5

Субсерозные ≥ 50% интрамуральные

6

Субсерозные < 50% интрамуральные

7

Субсерозные, располагающееся на ножке

8

Другие (укажите, например, цервикальные, паразитические)

Гибридные (контактируют как с эндометрием, так и с серозной оболочкой)

2–5†

Изображение показывает один пример: подслизистая и субсерозная, каждая из которых имеет менее половины диаметра в эндометриальной и брюшной полостях

* Классификация PALM-COEIN — это памятка для обозначения структурных (PALM) и неструктурных (COEIN) причин аномальных кровотечений (см. картинку Система классификации PALM-COEIN).

† Гибридные лейомиомы документируются как 2 числа, разделенные дефисом. По общему правилу, первое число обозначает отношение к эндометрию, а второе число – к серозной оболочке.

Определения: эндометрий = железистая оболочка полости матки (также называемая эндометриальной полостью); миометрий = гладкомышечный слой матки, расположенный между эндометрием и серозной оболочкой; серозная оболочка = тонкая наружная оболочка матки, которая обращена к брюшной полости и состоящая из мезотелия и рыхлой соединительной ткани.

По материалам Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions [published correction appears in Int J Gynaecol Obstet. 2019 Feb;144(2):237]. Int J Gynaecol Obstet. 2018;143(3):393-408. doi:10.1002/ijgo.12666.

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