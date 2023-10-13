Система субклассификации лейомиомы (фибромиомы) матки PALM-COEIN*
Классификация расположения лейомиомы
Тип
Определенное расположение в матке
Подслизистые (контактирующие с эндометрием и/или выступающие в полость матки)
0
На ножке внутри полости матки
1
< 50% интрамуральные
2
≥ 50% интрамуральные
3
Контактирует с эндометрием, 100% интрамурально
Другие: интрамуральные (в пределах миометрия); субсерозные (в контакте с серозной оболочкой и/или выступающие в брюшную полость); или другие локализации (например, цервикальные, паразитарные)
4
Интрамуральными
5
Субсерозные ≥ 50% интрамуральные
6
Субсерозные < 50% интрамуральные
7
Субсерозные, располагающееся на ножке
8
Другие (укажите, например, цервикальные, паразитические)
Гибридные (контактируют как с эндометрием, так и с серозной оболочкой)
2–5†
Изображение показывает один пример: подслизистая и субсерозная, каждая из которых имеет менее половины диаметра в эндометриальной и брюшной полостях
* Классификация PALM-COEIN — это памятка для обозначения структурных (PALM) и неструктурных (COEIN) причин аномальных кровотечений (см. картинку Система классификации PALM-COEIN).
† Гибридные лейомиомы документируются как 2 числа, разделенные дефисом. По общему правилу, первое число обозначает отношение к эндометрию, а второе число – к серозной оболочке.
Определения: эндометрий = железистая оболочка полости матки (также называемая эндометриальной полостью); миометрий = гладкомышечный слой матки, расположенный между эндометрием и серозной оболочкой; серозная оболочка = тонкая наружная оболочка матки, которая обращена к брюшной полости и состоящая из мезотелия и рыхлой соединительной ткани.
По материалам Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions [published correction appears in Int J Gynaecol Obstet. 2019 Feb;144(2):237]. Int J Gynaecol Obstet. 2018;143(3):393-408. doi:10.1002/ijgo.12666.