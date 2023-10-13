Определения: эндометрий = железистая оболочка полости матки (также называемая эндометриальной полостью); миометрий = гладкомышечный слой матки, расположенный между эндометрием и серозной оболочкой; серозная оболочка = тонкая наружная оболочка матки, которая обращена к брюшной полости и состоящая из мезотелия и рыхлой соединительной ткани.