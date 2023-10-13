Система классификации простатита согласно консенсусу Национальных институтов здравоохранения США
Число
Категория
Характеристики
Данные анализа мочи
До массажа
После массажа
I
Острый бактериальный простатит
Острые симптомы мочевой инфекции
Лейкоциты
+/−
+
Бактерии
+/−
+
II
Хронический бактериальный простатит
Повторное инфицирование мочевых путей тем же микроорганизмом
Лейкоциты
+/−
+
Бактерии
+/−
+
III
Хронический простатит/синдром хронической тазовой боли
В основном болевые симптомы, симптомы нарушений мочеиспускания и сексуальная дисфункция
IIIa
Воспалительные
Лейкоциты
−
+
Бактерии
−
−
IIIb
Невоспалительный*
Лейкоциты
−
−
Бактерии
−
−
Внутривенно
Бессимптомный воспалительный простатит
Случайная находка при обследовании уролога (например, при биопсии простаты или анализе спермы) по поводу других заболеваний
Лейкоциты
−
+
Бактерии
−
−
* Прежнее название - простатодиния.
+/− = означает возможно присутствует; + = означает присутствует; − = означает отсутствует.
NIH = Национальные институты здравоохранения; WBC = лейкоциты.
Data from Krieger JN, Nyberg L, Nickel JC: NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA 282:236–237, 1999.