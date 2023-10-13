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Система классификации простатита согласно консенсусу Национальных институтов здравоохранения США

Число

Категория

Характеристики

Данные анализа мочи

До массажа

После массажа

I

Острый бактериальный простатит

Острые симптомы мочевой инфекции

Лейкоциты

+/

+

Бактерии

+/

+

II

Хронический бактериальный простатит

Повторное инфицирование мочевых путей тем же микроорганизмом

Лейкоциты

+/

+

Бактерии

+/

+

III

Хронический простатит/синдром хронической тазовой боли

В основном болевые симптомы, симптомы нарушений мочеиспускания и сексуальная дисфункция

IIIa

Воспалительные

Лейкоциты

+

Бактерии

IIIb

Невоспалительный*

Лейкоциты

Бактерии

Внутривенно

Бессимптомный воспалительный простатит

Случайная находка при обследовании уролога (например, при биопсии простаты или анализе спермы) по поводу других заболеваний

Лейкоциты

+

Бактерии

* Прежнее название - простатодиния.

+/ = означает возможно присутствует; + = означает присутствует; = означает отсутствует.

NIH = Национальные институты здравоохранения; WBC = лейкоциты.

Data from Krieger JN, Nyberg L, Nickel JC: NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA 282:236–237, 1999.

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