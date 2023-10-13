Синдромы поражения спинного мозга
Синдром
Причина
Клинические проявления
Передний спинальный синдром
Непропорциональное поражение передней половины спинного мозга, обычно вследствие инфаркта этой области (например, вызванного окклюзией передней спинальной артерии)
Нарушения проведения по всем проводящим путям, кроме задних столбов; таким образом, суставно-мышечное чувство и вибрационная чувствительность остаются сохранными
Синдром Броун-Секара (встречается редко)
Одностороннее поражение спинного мозга (обычно после проникающей травмы)
Ипсилатеральный парез
Утрата тактильной и вибрационной чувствительности, суставно-мышечного чувства на стороне поражения
Потеря болевой и чувствительной чувствительности на противоположной стороне*
Центральный спинальный синдром на шейном уровне
Поражение центральной зоны спинного мозга, преимущественно центрального серого вещества (включая переходящие на противоположную сторону спиноталамические пути), обычно в результате травмы, сирингомиелии или опухолей этой области
Парезы, более выраженные в верхних конечностях, по сравнению с нижними конечностями и крестцовой областью
Утрата болевой и температурной чувствительности в верхней части шеи, плеч и верхней половины туловища (по типу "куртки" или "капюшона"), при этом тактильная, вибрационная чувствительность и суставно-мышечное чувство остаются более или менее сохранными (диссоциированное расстройство чувствительности)
Синдром конуса спинного мозга
Поражение на уровне L1
Слабость дистальных мышц ног
Утрата чувствительности в области промежности и перианальной области (седловидная анестезия)
Эректильная дисфункция
Задержка мочи, частые позывы к мочеиспусканию или недержание мочи
Недержание кала
Гипотония анального сфинктера
Выпадение бульбокавернозного и анального рефлексов
Поперечная миелопатия
Поражение, захватывающее все или большую часть проводящих путей на протяжении≥1 сегмента
Нарушение всех функций, деятельность которых обеспечивается спинным мозгом (поскольку в той или иной степени поражены все проводящие пути)
*Иногда наблюдается поражение части спинного мозга на одной стороне (частичный синдром Броун-Секара).