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MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
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Симптомы приступа атаки

Когнитивные

Страх смерти

Страх сойти с ума или потерять контроль за поведением

Чувство нереальности, странности (дереализация) или отчуждения от самого себя (деперсонализация)

Соматические

Боль или дискомфорт в груди

Головокружение, неустойчивость чувств, или недомогание

Ощущение удушья

Приливы или озноб

Тошнота или желудочное расстройство

Онемение или покалывание в конечностях

Сердцебиение или ускоренный сердечный ритм

Ощущения одышки или удушения

Повышенное потоотделение

Дрожь или локальный тремор

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