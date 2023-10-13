Симптомы приступа атаки
Когнитивные
Страх смерти
Страх сойти с ума или потерять контроль за поведением
Чувство нереальности, странности (дереализация) или отчуждения от самого себя (деперсонализация)
Соматические
Боль или дискомфорт в груди
Головокружение, неустойчивость чувств, или недомогание
Ощущение удушья
Приливы или озноб
Тошнота или желудочное расстройство
Онемение или покалывание в конечностях
Сердцебиение или ускоренный сердечный ритм
Ощущения одышки или удушения
Повышенное потоотделение
Дрожь или локальный тремор