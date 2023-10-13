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Симптомы поражения мозжечка

Недостаточность

Проявление

Атаксия

Шатающаяся походка с расширенной базой

Дискоординация движений

Невозможность правильно и последовательно выполнять точные, координированные движения

Дизартрия

Неспособность правильно и четко произносить слова

Дисдиадохокинез

Некоординированные быстрые чередующиеся движения

Дисметрия

Нарушение способности достигать цели с помощью направленных движений

Гипотония

Снижение мышечного тонуса

Нистагм

Непроизвольные, быстрые колебания глазных яблок в горизонтальном, вертикальном или вращательном направлении, с быстрым компонентом, направленным в сторону очага поражения в мозжечке

Скандированная речь

Замедленное произношение с тенденцией к затруднению произнесения начала слова или слога

Тремор

Ритмичные альтернирующие качательные движения в конечности, как буд-то приближении ее к цели, (интенционный тремор) или в проксимальных группах мышц при попытке поддержания позы или удерживании веса (постуральный тремор); характеризуется высокой амплитудой и низкой частотой

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