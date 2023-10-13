Симптомы поражения мозжечка
Недостаточность
Проявление
Атаксия
Шатающаяся походка с расширенной базой
Дискоординация движений
Невозможность правильно и последовательно выполнять точные, координированные движения
Дизартрия
Неспособность правильно и четко произносить слова
Дисдиадохокинез
Некоординированные быстрые чередующиеся движения
Дисметрия
Нарушение способности достигать цели с помощью направленных движений
Гипотония
Снижение мышечного тонуса
Нистагм
Непроизвольные, быстрые колебания глазных яблок в горизонтальном, вертикальном или вращательном направлении, с быстрым компонентом, направленным в сторону очага поражения в мозжечке
Скандированная речь
Замедленное произношение с тенденцией к затруднению произнесения начала слова или слога
Ритмичные альтернирующие качательные движения в конечности, как буд-то приближении ее к цели, (интенционный тремор) или в проксимальных группах мышц при попытке поддержания позы или удерживании веса (постуральный тремор); характеризуется высокой амплитудой и низкой частотой