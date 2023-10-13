* Не у всех пациентов развиваются все перечисленные симптомы. Стволовые рефлексы и фотореакции могут быть сохранными у пациентов с двусторонним поражением или дисфункцией больших полушарий головного мозга, или токсическими, или метаболическими нарушениями. В то же время, частичное выпадение стволовых рефлексов может отмечаться при гипотермии, передозировке седативных препаратов или при применении анестетиков.