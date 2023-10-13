Симптомы поражения в зависимости от локализации очага*
Расположение
Симптомы
Двустороннее повреждение или дисфункция больших полушарий головного мозга*
Симметричный мышечный тонус и реакция на боль (сгибательная или разгибательная)
Миоклонус (возможно)
Периодическое дыхание
Супратенториальное объемное образование, сдавливающее ствол головного мозга
Ипсилатеральный парез III черепного нерва с фиксированным расширенным зрачком и офтальмоплегией
В ряде случаев, контрлатеральная гомонимная гемианопсия и отсутствие закрывания глаз в ответ на угрожающий стимул
Контрлатеральный гемипарез
Очаговое поражение ствола головного мозга
Раннее нарушение зрачкового рефлекса и движений глазных яблок
Отсутствие окулоцефалического рефлекса
Отсутствие окуловестибулярного рефлекса
Асимметричный двигательный ответ на раздражение
Декортикационная ригидность (обычно при поражении верхних отделов ствола головного мозга) или децеребрационная ригидность (обычно при двустороннем поражении среднего мозга или моста мозга)
Гипервентиляция (при поражении среднего мозга или моста мозга)
Повреждение среднего мозга (верхняя часть ствола головного мозга)
Фиксированные, занимающие срединное положение зрачки, часто неодинакового размера, с потерей световых рефлексов (из-за структурных или метаболических нарушений, что приводит к потере как симпатического, так и парасимпатического зрачкового тонуса)
Токсично-метаболическая дисфункция*
Спонтанные, содружественные движения глазных яблок при неглубокой коме
Фиксированное положение глазных яблок при более глубокой коме
Отсутствие окуловестибулярного рефлекса
Многоочаговая миоклония
Астериксис (может рассматриваться как негативный миоклонус)
Декортикационная и децеребрационная ригидность или слабость
* Не у всех пациентов развиваются все перечисленные симптомы. Стволовые рефлексы и фотореакции могут быть сохранными у пациентов с двусторонним поражением или дисфункцией больших полушарий головного мозга, или токсическими, или метаболическими нарушениями. В то же время, частичное выпадение стволовых рефлексов может отмечаться при гипотермии, передозировке седативных препаратов или при применении анестетиков.