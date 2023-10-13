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Симптомы, позволяющие предположить причину мышечной слабости

Признаки

Предполагаемые заболевания

Быстро прогрессирующая генерализованная мышечная слабость; выраженная офтальмоплегия, дизартрия и дисфагия, особенно если заболеванию предшествовал гастроэнтерит

Ботулизм

Симптомы, указывающие на диссеминацию очагов во времени и по локализации, наличие в анамнезе эпизодов рецидивов и ремиссий, потеря зрения на один глаз в связи с невритом зрительного нерва, диплопия в связи с межъядерной офтальмоплегией

Рассеянный склероз

Острая или длительно существующая мышечная слабость, дизартрия, дисфагия, снижение рефлексов, признаки холинергии (например, саливация, обильной отделение слез и мочи, сужение зрачков, спазмы в животе, диарея, брадикария)

Отравление фосфорорганическими соединениями

Односторонняя мышечная слабость, признаки поражения центрального мотонейрона

Одиночный очаг в головном мозге - острый инсульт (ишемический или геморрагический) опухоль или абсцесс

Длительно развивающийся прогрессирующий тетрапарез, признаки поражения центрального мотонейрона, интактные черепные нервы, неизменный рефлекс с нижней челюсти

Шейная миелопатия, связанная со спондилезом

Наружная офтальмоплегия (возможно наличие только диплопии в крайних положениях глазных яблок)

Миастения, ботулизм, вариант Миллера Фишера синдрома Гийена-Барре

Патологическая мышечная утомляемость (при повторяющихся движения, например, при мигании)

Миастения гравис

Асимметричная мышечная слабость, дизартрия, дисфагия, фасцикуляции мышц языка

Боковой амиотрофический склероз

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