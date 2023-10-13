Симптомы, позволяющие предположить причину мышечной слабости
Признаки
Предполагаемые заболевания
Быстро прогрессирующая генерализованная мышечная слабость; выраженная офтальмоплегия, дизартрия и дисфагия, особенно если заболеванию предшествовал гастроэнтерит
Симптомы, указывающие на диссеминацию очагов во времени и по локализации, наличие в анамнезе эпизодов рецидивов и ремиссий, потеря зрения на один глаз в связи с невритом зрительного нерва, диплопия в связи с межъядерной офтальмоплегией
Острая или длительно существующая мышечная слабость, дизартрия, дисфагия, снижение рефлексов, признаки холинергии (например, саливация, обильной отделение слез и мочи, сужение зрачков, спазмы в животе, диарея, брадикария)
Односторонняя мышечная слабость, признаки поражения центрального мотонейрона
Одиночный очаг в головном мозге - острый инсульт (ишемический или геморрагический) опухоль или абсцесс
Длительно развивающийся прогрессирующий тетрапарез, признаки поражения центрального мотонейрона, интактные черепные нервы, неизменный рефлекс с нижней челюсти
Наружная офтальмоплегия (возможно наличие только диплопии в крайних положениях глазных яблок)
Миастения, ботулизм, вариант Миллера Фишера синдрома Гийена-Барре
Патологическая мышечная утомляемость (при повторяющихся движения, например, при мигании)
Миастения гравис
Асимметричная мышечная слабость, дизартрия, дисфагия, фасцикуляции мышц языка