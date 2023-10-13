АД = артериальное давление; ППТ = площадь поверхности тела; ЦНС = центральная нервная система; ЭКГ = электрокардиограмма; ЖКТ = желудочно-кишечный; МНО = международное нормализованное отношение; НГЗ = назогастральный зонд; НПВС = нестероидные противовоспалительные препараты; ПВ = протромбиновое время; СИОЗС = селективный ингибитор обратного захвата серотонина.

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