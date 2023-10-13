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Симптомы в зависимости от локализации менингиомы

Локализация

Признаки

Основание черепа

Нарушение зрения

Парез глазодвигательных мышц

Экзофтальм

Конвекситальная поверхность мозга

Фокальные судороги

Когнитивные нарушения

Признаки повышения внутричерепного давления на поздних этапах заболевания

Скат и верхушка пирамиды височной кости

Нарушения походки

Атаксия конечностей

Нарушение функции V, VII и VIII пар черепно-мозговых нервов

Большое затылочное отверстие

Боль в затылке со стороны опухоли

Парез, который последовательно вовлекает ипсилатеральную руку, далее ипсилатеральную ногу, затем контрлатеральные ногу и руку

Иногда симптом Лермитта

Нарушение функции черепно-мозговых нервов (например, дисфагия, дизартрия, нистагм, диплопия, гипестезия в области лица)

Ольфакторная ямка

Аносмия

Иногда отек зрительного нерва и нарушение зрения

Парасагиттально или в серповидном отростке

Спастический парез или потеря чувствительности, обычно начинающиеся с контрлатеральной ноги, иногда - в обеих ногах

Когнитивные нарушения

Тенториальные опухоли задней черепной ямки, распространяющиеся вверх или вниз

гидроцефалия

Крыло клиновидной кости:

  • Медиальная часть (прорастание в кавернозный синус)

Парез глазодвигательных мышц

Онемение лица

  • Срединная часть (прорастание в глазницу)

Нарушение зрения

Экзофтальм

  • Латеральная часть (шарообразная опухоль или менингиома en plaque*)

Судороги

Головная боль

Бугорок турецкого седла

Нарушение зрения

Костные изменения, иногда видимые при нейровизуализации

* Менингиома в форме бляшки распространяется по твердой мозговой оболочке с ее утолщением и инвазией в прилегающую кость; иногда опухоль прорастает в височную кость.

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