Симптомы в зависимости от локализации менингиомы
Локализация
Признаки
Основание черепа
Нарушение зрения
Парез глазодвигательных мышц
Экзофтальм
Конвекситальная поверхность мозга
Фокальные судороги
Когнитивные нарушения
Признаки повышения внутричерепного давления на поздних этапах заболевания
Скат и верхушка пирамиды височной кости
Нарушения походки
Атаксия конечностей
Нарушение функции V, VII и VIII пар черепно-мозговых нервов
Большое затылочное отверстие
Боль в затылке со стороны опухоли
Парез, который последовательно вовлекает ипсилатеральную руку, далее ипсилатеральную ногу, затем контрлатеральные ногу и руку
Иногда симптом Лермитта
Нарушение функции черепно-мозговых нервов (например, дисфагия, дизартрия, нистагм, диплопия, гипестезия в области лица)
Ольфакторная ямка
Аносмия
Иногда отек зрительного нерва и нарушение зрения
Парасагиттально или в серповидном отростке
Спастический парез или потеря чувствительности, обычно начинающиеся с контрлатеральной ноги, иногда - в обеих ногах
Когнитивные нарушения
Тенториальные опухоли задней черепной ямки, распространяющиеся вверх или вниз
гидроцефалия
Крыло клиновидной кости:
Парез глазодвигательных мышц
Онемение лица
Нарушение зрения
Экзофтальм
Судороги
Головная боль
Бугорок турецкого седла
Нарушение зрения
Костные изменения, иногда видимые при нейровизуализации
* Менингиома в форме бляшки распространяется по твердой мозговой оболочке с ее утолщением и инвазией в прилегающую кость; иногда опухоль прорастает в височную кость.