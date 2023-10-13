Симптомы вклинения головного мозга
Тип вклинения
Механизм *
Признаки
Транстенториальное вклинение
Сдавление ипсилатерального нерва III пары
Расширенный, фиксированный (т е, не реагирующий на свет) зрачок с одной стороны
Парез глазодвигательных нервов
Сдавление задней мозговой артерии
Контрлатеральная гомонимная гемианопсия
Отсутствие реакции моргания в ответ на визуальный угрожающий фактор со стороны гемианопического поражения у пациентов в состоянии оглушения
Компрессия контралатерального 3-го черепного нерва и ножки мозга (с отступом от мозжечка с образованием выемки Кернохана)
Контрлатеральное расширение зрачка и парез глазодвигательного нерва
Ипсилатеральный гемипарез
Сдавление ипсилатеральной ножки мозга
Контрлатеральный гемипарез
В конечном итоге, сдавление верхних отделов ствола головного мозга и областей, окружающих таламус
Нарушение сознания
Нарушение дыхания
Фиксированные зрачки с анизокорией
Дальнейшее сдавление ствола
Отсутствие окулоцефалического рефлекса
Отсутствие окуловестибулярного рефлекса
Отсутствие корнеального рефлекса
Децеребрационная ригидность
Вклинение под серп большого мозга (вклинение угловой извилины)
Сдавление обеих передних мозговых артерий с развитием инфаркта парамедианной коры
Контралатеральный паралич ног
Расширение зоны инфаркта
Повышенное внутричерепное давление
Повышение риска транстенториального вклинения и/или центрального вклинения
Центральное
Двустороннее более или менее симметричное поражение головного мозга
Зрачки зафиксированы в срединном положении
Децеребрационная ригидность
В основном, такие же симптомы, как и при транстенториальном вклинении
Дальнейшее сдавление ствола
Отсутствие всех стволовых рефлексов
Исчезновение децеребрационной ригидности
Остановка дыхания
Смерть мозга
Восходящее транстенториальное вклинение
Сдавление задних отделов III желудочка
Развитие гидроцефалии по мере нарастания внутричерепного давления
Нарушение кровоснабжения среднего мозга
Сдавление вены Галена и вены Розенталя
Инфаркт верхних отделов мозжечка в связи с окклюзией верхних мозжечковых артерий
На ранних стадиях: Тошнота, рвота, головная боль в затылочной области, атаксия
На поздних стадиях: Сонливость, нарушения дыхания, избирательное прогрессирующее выпадение рефлексов ствола мозга
Объемное образование в задних отделах (например, кровоизлияние в мозжечок)
Атаксия, дизартрия
Прогрессивное сдавливание ствола головного мозга
Нарастание сонливости
Нарушения дыхания
Избирательное, но прогрессирующее выпадение рефлексов ствола мозга
Вклинение миндалин мозжечка
Сдавление ствола мозга
Обструкция оттоку спинномозговой жидкости (СМЖ)
Острая гидроцефалия (с нарушением сознания, головной болью, рвотой и менингизмом)
Нарушение содружественного движения глазных яблок, нистагм
В дальнейшем, внезапная остановка дыхания и кровообращения
* У пациентов не обязательно развиваются все патофизиологические механизмы.
ЦНС = центральная нервная система.