Серологическая диагностика гепатита B*
Маркер
Острый инфекционный ВГB
Хронический инфекционный ВГB
Предполагаемый инфекционный ВГB †
HBsAg
+
+
−
Анти-HBs
−
−
+ ‡
IgM анти-НВс
+
−
−
IgG анти-НВс
−
+
±
HBeAg
±
±
−
Анти-HBe
−
±
±
ДНК-ВГB
+
+
−
* Антитела к вирусу гепатита D (анти-ВГD) должны быть определены, если серологические исследования подтверждают ВГB и она протекает в тяжелой форме.
† Пациенты с выздоровлением после инфекционного ВГB.
‡ Aнти-HBs - единственные антитела, которые также указывают на выполненную вакцинацию против HBV.
Анти-НВс = означает антитела к коровому антигену, анти-Нве - антитела к HBeAg; анти-HBs = означает антитела к HBsAg; HBeAgозначаете антиген вируса гепатита В; HBsAg = означает поверхностный антиген вируса гепатита В, НВV = означает вирус гепатита В.