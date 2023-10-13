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Серологическая диагностика гепатита B*

Маркер

Острый инфекционный ВГB

Хронический инфекционный ВГB

Предполагаемый инфекционный ВГB †

HBsAg

+

+

Анти-HBs

+

IgM анти-НВс

+

IgG анти-НВс

+

±

HBeAg

±

±

Анти-HBe

±

±

ДНК-ВГB

+

+

* Антитела к вирусу гепатита D (анти-ВГD) должны быть определены, если серологические исследования подтверждают ВГB и она протекает в тяжелой форме.

† Пациенты с выздоровлением после инфекционного ВГB.

‡ Aнти-HBs - единственные антитела, которые также указывают на выполненную вакцинацию против HBV.

Анти-НВс = означает антитела к коровому антигену, анти-Нве - антитела к HBeAg; анти-HBs = означает антитела к HBsAg; HBeAgозначаете антиген вируса гепатита В; HBsAg = означает поверхностный антиген вируса гепатита В, НВV = означает вирус гепатита В.

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