* Антитела к вирусу гепатита D (анти-ВГD) должны быть определены, если серологические исследования подтверждают ВГB и она протекает в тяжелой форме.

† Пациенты с выздоровлением после инфекционного ВГB.

‡ Aнти-HBs - единственные антитела, которые также указывают на выполненную вакцинацию против HBV.