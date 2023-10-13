* Данные рекомендации применимы только к детям, которые соответствуют диагностическим критериям острого среднего отита (например, острое (в течение 48 часов) начало боли, выбухание барабанной перепонки и признаки выпота в среднем ухе, выявляемые при пневматической отоскопии).

†Симптомы включают температуру ≥ 39 С° ректально в любое время в предыдущие 24 часа, умеренную или тяжелую оталгию в течение > 48 часов или, по мнению врача, серьезное заболевание у ребенка.

‡ The guidelines in the Pediatrics article from which this table was derived do not include this age group in which observation has not been thoroughly studied. Таким образом, целесообразно продолжать лечение антибиотиками.

§Решения должны приниматься совместно с родителями. Наблюдение является целесообразным только в случае, если возможно обеспечить мониторинг по телефону или в кабинете доктора в пределах 48-72 часов; прием антибиотиков начинают в случае, если улучшения не наблюдается.