Руководство по лечению антибиотиками болезни Лайма у взрослых*
Лекарственный препарат
Дозировка
Ранняя болезнь Лайма†
Амоксициллин
500 мг перорально 3 раза в день в течение 14 дней
Доксициклин
100 мг перорально два раза в день в течение 10 дней
Цефуроксим акцетил
500 мг перорально два раза в день в течение 14 дней
Азитромицин (для пациентов, которые не могут принимать доксициклин или бета-лактамные антибиотики)
500 мг перорально 1 раз в день в течение 7 дней
Неврологические проявления
Паралич Белла (без других неврологических патологий)
Доксициклин
100 мг перорально два раза в день в течение 14-21 дней
Менингит (с или без радикулоневропатией или энцефалитом)‡:
Цефтриаксон
2 г внутривенно 1 раз в день в течение 14-21 дней
Цефотаксим
2 г в/в каждые 8 часов в течение 14-21 дней
Бензилпенициллин
3-4 миллиона единиц внутривенно каждые 4 часа в течение 14-21 дней
Доксициклин (при легком течении болезни)
100-200 мг перорально дважды в день в течение 14-21 дней
Кардиологические проявления
Цефтриаксон
2 г внутривенно 1 раз в день в течение 14-21 дней
Бензилпенициллин
3-4 миллиона единиц внутривенно каждые 4 часа в течение 14-21 дней
Доксициклин
100 мг перорально два раза в день в течение 14-21 дней§
Амоксициллин
500 мг перорально 3 раза в день в течение 14-21 дней§
Цефуроксим
500 мг перорально 2 раза в день в течение 14-21 дней§
Артрит (без неврологического поражения)║
Амоксициллин
500 мг перорально 3 раза в день в течение 28 дней
Доксициклин
100 мг перорально 2 раза в день в течение 28 дней
Цефуроксим акцетил
500 мг перорально 2 раза в день в течение 28 дней
Цефтриаксон
2 г внутривенно 1 раз в день в течение 28 дней
Атрофический хронический акродерматит
Амоксициллин
500 мг перорально 3 раза в день в течение 21-28 дня
Доксициклин
100 мг перорально 2 раза в день в течение 21-28 дня
Цефуроксим
500 мг перорально 2 раза в день в течение 21-28 дней
* Беременным женщинам можно применять амоксициллин 500 мг 3 раза в день в течение 14 дня. Никакого лечения не требуется для сероположительных беременных женщин без симптомов.
† Без неврологических поражений, поражений сердца или сустава. При ранней болезни Лайма, ограниченной отдельным поражением мигрирующей эритемы, достаточно 10 дней.
‡ Оптимальная продолжительность терапии не установлена. Данные контролируемых исследований для терапии, проводимой при неврологических проявлениях болезни Лайма > 4 недель, отсутствуют.
§При кардите в лёгкой форме с 1-ой степенью блокады сердца, PR интервале <300 миллисекунд и нормальной вентрикулярной функцией.
║Лечение начинается с режима перорального приема, который повторяется, если ответ является неадекватным. Если не было никакого ответа или симптомы ухудшаются, то парентерально назначается цефтриаксон.
Adapted from Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al: Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 Guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease. Clin Infect Dis 72(1):e1–e48, 2021. doi: 10.1093/cid/ciaa1215