* Беременным женщинам можно применять амоксициллин 500 мг 3 раза в день в течение 14 дня. Никакого лечения не требуется для сероположительных беременных женщин без симптомов.

† Без неврологических поражений, поражений сердца или сустава. При ранней болезни Лайма, ограниченной отдельным поражением мигрирующей эритемы, достаточно 10 дней.

‡ Оптимальная продолжительность терапии не установлена. Данные контролируемых исследований для терапии, проводимой при неврологических проявлениях болезни Лайма > 4 недель, отсутствуют.

§При кардите в лёгкой форме с 1-ой степенью блокады сердца, PR интервале <300 миллисекунд и нормальной вентрикулярной функцией.

║Лечение начинается с режима перорального приема, который повторяется, если ответ является неадекватным. Если не было никакого ответа или симптомы ухудшаются, то парентерально назначается цефтриаксон.