Руководство по введению вакцин взрослым пациентам
Параметры
Размер иглы
Примечания
Путь введения
Подкожный
23-25 калибр
5/8 "(1,59 см) длина
Иглу следует вводить в жировую ткань над трицепсом.
Внутримышечно
23-25 калибра для инъекций в дельтовидную мышцу
Длина иглы определяется по полу и весу (см. ниже)
По полу и весу для внутримышечной инъекции
Мужчина или женщина, <60 кг
Длина иглы 5/8-1"(1,59 -2,54 см)
Игла длиной 5/8 " может быть использована для внутримышечной инъекции в дельтовидную мышцу, только если подкожная клетчатка не собрана в складку и инъекция выполнена под углом 90°.
Женщины, 60-90 кг
Длина иглы 1-1,5" (2,54-3,81 см)
—
Мужчины, 60-118 кг
Длина иглы 1-1,5" (2,54-3,81 см)
—
Женщины, > 90 кг
Длина иглы 1,5 "(3,81 см)
—
Мужчины, > 118 кг
Длина иглы 1,5 "(3,81 см)
—