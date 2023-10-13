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Руководство по введению вакцин взрослым пациентам

Параметры

Размер иглы

Примечания

Путь введения

Подкожный

23-25 калибр

5/8 "(1,59 см) длина

Иглу следует вводить в жировую ткань над трицепсом.

Внутримышечно

23-25 калибра для инъекций в дельтовидную мышцу

Длина иглы определяется по полу и весу (см. ниже)

По полу и весу для внутримышечной инъекции

Мужчина или женщина, <60 кг

Длина иглы 5/8-1"(1,59 -2,54 см)

Игла длиной 5/8 " может быть использована для внутримышечной инъекции в дельтовидную мышцу, только если подкожная клетчатка не собрана в складку и инъекция выполнена под углом 90°.

Женщины, 60-90 кг

Длина иглы 1-1,5" (2,54-3,81 см)

Мужчины, 60-118 кг

Длина иглы 1-1,5" (2,54-3,81 см)

Женщины, > 90 кг

Длина иглы 1,5 "(3,81 см)

Мужчины, > 118 кг

Длина иглы 1,5 "(3,81 см)

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