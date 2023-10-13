Риск развития нежелательных явлений* в течение 14 дней при нестабильной стенокардии или ИМбST
Подсчет баллов
Фактор риска
Оценка
Возраст > 65 лет
1
Факторы риска ИБС (требуется ≥3 пунктов для 1 балла)
1
Общеизвестный ИБС (стеноз ≥ 50%)
1
Предшествовавший постоянный прием ацетилсалициловой кислоты
1
Два приступа стенокардии в покое в течении предыдущих 24 ч
1
Повышение уровня сердечных биомаркеров
1
Подъем сегмента ST ≥ 0,5 мм
1
Уровень риска основан на общей сумме баллов:
1–2 = низкий
3–4 = промежуточный
5–7 = высокий
Абсолютный риск
Общее количество баллов
Риск событий в первые 14 дней,%*
0 или 1
4,7
2
8,3
3
13,2
4
19,9
5
26,2
6 или 7
40,9
* Осложнения включают смертность от всех причин, инфаркт миокарда и рецидивирующую ишемию, нуждающуюся в срочной реваскуляризации.
ИБС = ишемическая болезнь сердца; ИМ = инфаркт миокарда; ИМбST = инфаркт миокарда без подъёма ST-сегмента; TIMI = тромболизис при инфаркте миокарда.
Based on data from Antman EM et al: The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method of prognostication and therapeutic decision making. JAMA 284:835–42, 2000.