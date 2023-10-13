skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Риск развития нежелательных явлений* в течение 14 дней при нестабильной стенокардии или ИМбST

Подсчет баллов

Фактор риска

Оценка

Возраст > 65 лет

1

Факторы риска ИБС (требуется 3 пунктов для 1 балла)

  • Семейный анамнез

  • Артериальная гипертензия

  • Наличествующее курение

  • Высокое содержание холестерина

  • Сахарный диабет

1

Общеизвестный ИБС (стеноз 50%)

1

Предшествовавший постоянный прием ацетилсалициловой кислоты

1

Два приступа стенокардии в покое в течении предыдущих 24 ч

1

Повышение уровня сердечных биомаркеров

1

Подъем сегмента ST ≥ 0,5 мм

1

Уровень риска основан на общей сумме баллов:

1–2 = низкий

3–4 = промежуточный

5–7 = высокий

Абсолютный риск

Общее количество баллов

Риск событий в первые 14 дней,%*

0 или 1

4,7

2

8,3

3

13,2

4

19,9

5

26,2

6 или 7

40,9

* Осложнения включают смертность от всех причин, инфаркт миокарда и рецидивирующую ишемию, нуждающуюся в срочной реваскуляризации.

ИБС = ишемическая болезнь сердца; ИМ = инфаркт миокарда; ИМбST = инфаркт миокарда без подъёма ST-сегмента; TIMI = тромболизис при инфаркте миокарда.

Based on data from Antman EM et al: The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method of prognostication and therapeutic decision making. JAMA 284:835–42, 2000.

По этим темам