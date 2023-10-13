Риск передачи ВИЧ во время разной сексуальной активности
Риск*
Активность
Нет (если нет ранок)
"Сухой" поцелуй
Касание тел и массаж
Использование индивидуальных вводимых внутрь приспособлений для полового контакта (например секс-игрушки)
Стимуляция гениталий полового партнёра без контакта со спермой или вагинальной жидкостью
Совместный приём ванны или душа
Контакт с калом или мочой, если кожа интактна
Теоретический (очень низкая степень риска, если нет ранок)
«Мокрый» поцелуй
Рецептивный орально-пенильный секс без эякуляции или с использованием презерватива
Орально-вагинальный секс с использованием барьерных методов защиты
Орально-анальный контакт
Пальцевое проникновение во влагалище или анус, в перчатке или без нее
Использование сексуальных приспособлений/игрушек, которые дезинфицируются перед совместным использованием с партнером
Низкая
Рецептивный орально-пенильный секс без презерватива и с эякуляцией
Оральный секс с женщиной без использования барьерных методов защиты
Вагинальный или анальный половой контакт, если презерватив используется правильно
Использование общих, но не дезинфицированных сексуальных приспособлений/игрушек, которые вводятся внутрь гениталий
Высокий
Вагинальный или анальный половой акт, если презерватив не используется или используется неправильно
* Все риски относятся к сексуальным контактам с человеком, у которого выявлена вирусная нагрузка ВИЧ.