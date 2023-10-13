skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Риск передачи ВИЧ во время разной сексуальной активности

Риск*

Активность

Нет (если нет ранок)

"Сухой" поцелуй

Касание тел и массаж

Использование индивидуальных вводимых внутрь приспособлений для полового контакта (например секс-игрушки)

Стимуляция гениталий полового партнёра без контакта со спермой или вагинальной жидкостью

Совместный приём ванны или душа

Контакт с калом или мочой, если кожа интактна

Теоретический (очень низкая степень риска, если нет ранок)

«Мокрый» поцелуй

Рецептивный орально-пенильный секс без эякуляции или с использованием презерватива

Орально-вагинальный секс с использованием барьерных методов защиты

Орально-анальный контакт

Пальцевое проникновение во влагалище или анус, в перчатке или без нее

Использование сексуальных приспособлений/игрушек, которые дезинфицируются перед совместным использованием с партнером

Низкая

Рецептивный орально-пенильный секс без презерватива и с эякуляцией

Оральный секс с женщиной без использования барьерных методов защиты

Вагинальный или анальный половой контакт, если презерватив используется правильно

Использование общих, но не дезинфицированных сексуальных приспособлений/игрушек, которые вводятся внутрь гениталий

Высокий

Вагинальный или анальный половой акт, если презерватив не используется или используется неправильно

* Все риски относятся к сексуальным контактам с человеком, у которого выявлена вирусная нагрузка ВИЧ.

По этим темам