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Рентген грудной клетки Постановка саркоидоза

Стадия

Определение

Частота спонтанной ремиссии

0

Рентгенография без патологии

I

Двусторонняя корневая, паратрахеальная, медиастинальная лимфаденопатия без паренхиматозных инфильтратов

60–80%

II

Двусторонняя корневая и медиастинальная лимфаденопатия без интерстициальных инфильтратов (как правило, в верхней части легочных полей)

50–65%

III

Дифффузные интерстициальные инфильтраты без корневой лимфаденопатии

< 30%

Внутривенно

Диффузный фиброз, часто в сочетании с конгломератами, тракционными бронхоэктазами и тракционными кистами

0%

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