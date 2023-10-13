Рентген грудной клетки Постановка саркоидоза
Стадия
Определение
Частота спонтанной ремиссии
0
Рентгенография без патологии
—
I
Двусторонняя корневая, паратрахеальная, медиастинальная лимфаденопатия без паренхиматозных инфильтратов
60–80%
II
Двусторонняя корневая и медиастинальная лимфаденопатия без интерстициальных инфильтратов (как правило, в верхней части легочных полей)
50–65%
III
Дифффузные интерстициальные инфильтраты без корневой лимфаденопатии
< 30%
Внутривенно
Диффузный фиброз, часто в сочетании с конгломератами, тракционными бронхоэктазами и тракционными кистами
0%