Рекомендованные нормы потребления* некоторых макронутриентов, данные Совета по продовольствию и питанию Института медицины Национальной Академии (Food and Nutrition Board, Institute of Medicine of the National Academies)
Категория
Возраст или временной интервал (количество лет)
Белок (г/кг)
Энергетическая ценность (ккал/кг)
Кальций (мг/кг)
Фосфор (мг/кг)
Магний (мг/кг)
Младенцы
0,0–0,5
2,2
108,3
66,7
50,0
6,7
0,5–1,0
1,6
94,4
66,7
55,6
6,7
Дети
1–3
1,2
100,0
61,5
61,5
6,2
4–6
1,2
90,0
40,0
40,0
6,0
7–10
1,0
71,4
28,6
28,6
6,1
Мужчины
11–14
1,0
55,6
26,7
26,7
6,0
15–18
0,9
45,5
18,2
18,2
6,1
19–24
0,8
40,3
16,7
16,7
4,9
25–50
0,8
36,7
10,1
10,1
4,4
51+
0,8
29,9
10,4
10,4
4,5
Женщины
11–14
1,0
47,8
26,1
26,1
6,1
15–18
0,8
40,0
21,8
21,8
5,5
19–24
0,8
37,9
20,7
20,7
4,8
25–50
0,8
34,9
12,7
12,7
4,4
51+
0,8
29,2
12,3
12,3
4,3
При беременности
—
0,9
4,6
18,5
18,5
4,9
Грудное вскармливание
1-ый год
1,0
7,9
19,0
19,0
5,4
*эти количества, выраженные в виде среднесуточного поступления в динамике, предназначены для индивидуального питания большинства здоровых людей, живущих в США в обычных экологических условиях.