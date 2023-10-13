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Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных

Интервалы введения

Антибиотик

Пути введения

Индивидуальная доза

Масса тела ≤ 2000 г

Масса тела > 2000 г

Примечания

Возраст

Возраст

≤ 7 дней

8-28 дней

≤ 7 дней

8-28 дней

Amikacin ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных)

Амфотерицин В дезоксихолат

Внутривенно

1 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

После разведения в 5 или 10% растворе декстрозы (изотонический раствор натрия хлорида использовать нельзя) вводят тестовую дозу 0,1 мг/кг (максимум 1 мг) в течение 1 часа для оценки фебрильной и гемодинамической реакции пациента;* если серьезных побочных эффектов не выявлено, вводят терапевтическую дозу (обычно 0,25–1,5 мг/кг в течение 2–6 часов), которую можно назначить в тот же день, что и тестовую

После достижения улучшения у пациента, препарат модно вводить через день до завершения терапии

Требуется мониторинг уровня K, гематологических показателей и почечной функции

Амфотерицин B липидный комплекс

Внутривенно

5 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Амфотерицин В липосомальный

Внутривенно

5 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Ампициллин

Внутривенно, внутримышечно

50–75 мг/кг

50 мг/кг, каждые 12 часов

75 мг/кг каждые 12 часов

50 мг/кг каждые 8 часов

50 мг/кг каждые 8 часов

Внутривенно в виде 15-30-минутных инфузий ( 10 мг/кг/минуту)

При менингите, вызванном стрептококками группы В

Внутривенно

75–100 мг/кг

100 мг/кг каждые 8 ч

75 мг/кг каждые 6 часов

100 мг/кг каждые 8 ч

75 мг/кг каждые 6 часов

Азитромицин

Внутривенно

10 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

При хламидийной пневмонии 20 мг/кг каждые 24 часа

Цефазолин‡

Внутривенно, внутримышечно

25 мг/кг

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Ограниченные данные

Нет первичных показаний; не используется в качестве стартовой терапии сепсиса или менингита

Цефепим

Внутривенно, внутримышечно

30-50 мг/кг

30 мг/кг каждые 12 часов

30 мг/кг каждые 12 часов

50 мг/кг, каждые 12 часов

50 мг/кг, каждые 12 часов

Можно назначать при инфицировании Pseudomonas aeruginosa (рассмотреть возможность использования 50 мг/кг каждые 8 часов в при тяжелых инфекциях, вызванных P. aeruginosa и другими грамотрицательными возбудителями)

Иногда используется при менингите, хотя обычно как препарат 2-й линии и не всегда рекомендуется

Цефотаксим

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Часто терапия первой линии менингита у новорожденных

Цефокситин

Внутривенно, внутримышечно

33–35 мг/кг

35 мг/кг каждые 12 часов

33 мг/кг каждые 8 часов†

33 мг/кг каждые 8 часов

33 мг/кг каждые 8 часов

Цефтазидим

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Хорошо проникает в воспаленные мозговые оболочки

70-90% препарата выводится в неизмененном виде с мочой

Цефтриаксон

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Ограниченные данные

Может вызвать желчный псевдолитиаз и у желтушных недоношенных детей может увеличить риск билирубиновой энцефалопатии путем вытеснения билирубина из связи с альбумином

Противопоказан новорожденным, которые получают или ожидают получить инфузии Са-содержащих растворов

Препарат 2-й линии при менингите, после первой недели жизни (40-50 мг/кг каждые 12 ч или 80-100 мг/кг каждые 24 ч)

Цефуроксим

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Флуконазол

Для лечения

Внутривенно

12 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Нагрузочная доза 25 мг/кг, за которой следует применение через 24 часа указанной поддерживающей дозы

Для профилактического использования

Внутривенно

6 мг/кг

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Гентамицин, тобрамицин ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных)

Меропенем

При менингите

Внутривенно

40 мг/кг

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов§

Каждые 8 часов

Каждые 8 часов

При сепсисе, внутрибрюшной инфекции§

Внутривенно

20–30 мг/кг

20 мг/кг каждые 12 часов

20 мг/кг каждые 8 ч§

20 мг/кг каждые 8 часов

30 мг/кг каждые 8 часов

Нафциллин, оксациллин

При менингите

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 8 часов

Каждые 6 часов

Требуется контроль показателей ОАК и печеночных проб

Выведение может быть сниженным из-за почечной и печеночной незрелости, что приводит к возможному накоплению в сыворотке крови, которое может оказать неблагоприятное воздействие

При других заболеваниях

Внутривенно, внутримышечно

25 мг/кг

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 8 часов

Каждые 6 часов

Оксациллин (см. нафциллин, оксациллин)

Бензатин-пенициллин G

Внутримышечно

50000 единиц/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Пенициллин кристаллин G (водный)

Для врожденного сифилиса, при других показаниях

Внутривенно

50000 единиц/кг

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

При менингите, вызванном стрептококками группы В

Внутривенно

100 000 единиц/кг

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Пенициллин G, прокаин

Внутримышечно

50000 единиц/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

ВНИМАНИЕ: Стерильный абсцесс и токсичность прокаина

Пиперациллин/тазобактам

Внутривенно (дозу подбирают по пиперациллину)

80–100 мг/кг

100 мг/кг каждые 8 ч

80 мг/кг каждые 6 ч║

80 мг/кг каждые 6 часов

80 мг/кг каждые 6 часов

Рифампин

Внутривенно

10 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Тобрамицин ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных)

Ванкомицин ()

Дозирование основывается на гестационном сроке и уровне креатинина в сыворотке ()

* Необходимость введения тестовой дозы амфотерицина Б является спорной.

† Применяйте дозу в возрасте ≤ 7 дней и до достижения возраста 14 дней при условии, если вес при рождении составлял < 1000 г.

‡Цефазолин не проникает через гематоэнцефалический барьер.

§ Дозу следует отрегулировать в возрасте 14 дней с момента рождения, а не в возрасте 7 дней с момента рождения.

║Когда постменструальный срок составляет > 30 недель.

ОАК = общий анализ крови; СГБ = стрептококки группы Б.

Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.

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