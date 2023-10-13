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Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных

Интервал введения

Аминогликозид

Пути введения

Индивидуальная доза

< 30 недель гестации

30–34 недели гестации

≥ 35 недель гестации

Примечания

Постнатальный возраст

Постнатальный возраст

Постнатальный возраст

0-14 дней

> 14 дней

0–10 дней

> 10 дней

0–7 дней

>7 дн.

Амикацин*

Внутривенно, внутримышечно

15–17 мг/кг

15 мг/кг каждые 48 часов

15 мг/кг каждые 24 часа

15 мг/кг каждые 24 часа

15 мг/кг каждые 24 часа

15 мг/кг каждые 24 часа

17,5 мг/кг каждые 24 часа

Контроль требуемых уровней препарата в сыворотке крови

Целевой пиковый уровень – 20–35 мг/л (34,2–59,8 мкмоль/л) или 10 × МИК; точка минимума – < 7 мг/л (12 мкмоль/л)

Снижение дозы, необходимое при нарушенной функции почек

Гентамицин*, тобрамицин

Внутривенно, внутримышечно

4-5 мг/кг

5 мг/кг каждые 48 часов

5 мг/кг каждые 36 часов

5 мг/кг каждые 36 часов

5 мг/кг каждые 36 часов

4 мг/кг каждые 24 часа

5 мг/кг каждые 24 часа

Контроль требуемых уровней препарата в сыворотке крови

Целевой пиковый уровень – 6–12 мг/л (12,5–25,1 мкмоль/л) или 10 × МИК; точка минимума – < 2 мг/л (4,2 мкмоль/л)

Снижение дозы, необходимое при нарушенной функции почек

*Образец должен быть получен через 30 минут после 30-минутной внутривенной инфузии.

МИК = минимальная ингибирующая концентрация.

Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.

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