Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных
Интервал введения
Аминогликозид
Пути введения
Индивидуальная доза
< 30 недель гестации
30–34 недели гестации
≥ 35 недель гестации
Примечания
Постнатальный возраст
Постнатальный возраст
Постнатальный возраст
0-14 дней
> 14 дней
0–10 дней
> 10 дней
0–7 дней
>7 дн.
Амикацин*
Внутривенно, внутримышечно
15–17 мг/кг
15 мг/кг каждые 48 часов
15 мг/кг каждые 24 часа
15 мг/кг каждые 24 часа
15 мг/кг каждые 24 часа
15 мг/кг каждые 24 часа
17,5 мг/кг каждые 24 часа
Контроль требуемых уровней препарата в сыворотке крови
Целевой пиковый уровень – 20–35 мг/л (34,2–59,8 мкмоль/л) или 10 × МИК; точка минимума – < 7 мг/л (12 мкмоль/л)
Снижение дозы, необходимое при нарушенной функции почек
Гентамицин*, тобрамицин
Внутривенно, внутримышечно
4-5 мг/кг
5 мг/кг каждые 48 часов
5 мг/кг каждые 36 часов
5 мг/кг каждые 36 часов
5 мг/кг каждые 36 часов
4 мг/кг каждые 24 часа
5 мг/кг каждые 24 часа
Контроль требуемых уровней препарата в сыворотке крови
Целевой пиковый уровень – 6–12 мг/л (12,5–25,1 мкмоль/л) или 10 × МИК; точка минимума – < 2 мг/л (4,2 мкмоль/л)
Снижение дозы, необходимое при нарушенной функции почек
*Образец должен быть получен через 30 минут после 30-минутной внутривенной инфузии.
МИК = минимальная ингибирующая концентрация.
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.