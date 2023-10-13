Рекомендованные дозировки некокторых пероральных антибиотиков для новорожденных*
Интервал введения
Антибиотик
Дозировка
Масса тела ≤ 2000 г†
Масса тела > 2000 г
Примечания
Постнатальный возраст
Постнатальный возраст
≤ 7 дней
8-28 дней
≤ 7 дней
8-28 дней
Амоксициллин (может сочетаться с клавуланатом)
15 мг/кг
—
—
Каждые 12 часов
Каждые 12 часов
Данные об использовании у новорожденных весом менее 2000 г ограниченны.
В тяжелых случаях сибирской язвы могут быть использованы более высокие дозы
В сочетании с клавуланатом необходимо использовать только 125 мг/5 мл суспензии
Азитромицин
10 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Предпочтительный препарат для лечения или профилактики коклюша у новорожденных < 1 месяца;
10 мг/кг 1 раз/день в течение 5 дней
Может использоваться для лечения хламидийной офтальмии, чаще всего в дозе 20 мг/кг каждые 24 часа в течение 3 дней
Ассоциирован с идиопатическим гипертрофическим пилорическим стенозом, но реже, чем с эритромицином.
Эритромицин
10 мг/кг
Каждые 6 часов
Каждые 6 часов
Каждые 6 часов
Каждые 6 часов
При хламидийной инфекции или коклюше у новорожденных > 1 месяца
Ассоциированны с идиопатическим гипертрофическим пилорическим стенозом
Флуконазол
Нагрузочная доза 25 мг/кг, за которой следует применение через 24 часа указанной поддерживающей дозы
В течении первых 2 недель жизни может потребоваться коррекция частоты приема препарата каждые 48 ч
Для лечения
12 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Для легких кандидозных инфекций (например, молочницы) 6 мг/кг в 1-й день, затем 3 мг/кг за одно введение каждые 24–72 чfcf
Для профилактического использования
6 мг/кг
Дважды в неделю
Дважды в неделю
Дважды в неделю
Дважды в неделю
Рифампин
10 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Для лечения
Для Haemophilus influenzae типа В и профилактики менингококковой инфекции могут быть использованы дополнительные схемы дозирования
* Если не указано иное, дозы предназначены для новорожденных (постнатальный возраст ≤ 28 дней)
† Используйте дозировку для детей в возрасте ≤ 7 дней, включительно до возраста 14 дней, если вес при рождении составлял < 1000 г.
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.