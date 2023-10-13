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Рекомендованные дозировки некокторых пероральных антибиотиков для новорожденных*

Интервал введения

Антибиотик

Дозировка

Масса тела ≤ 2000 г†

Масса тела > 2000 г

Примечания

Постнатальный возраст

Постнатальный возраст

≤ 7 дней

8-28 дней

≤ 7 дней

8-28 дней

Амоксициллин (может сочетаться с клавуланатом)

15 мг/кг

Каждые 12 часов

Каждые 12 часов

Данные об использовании у новорожденных весом менее 2000 г ограниченны.

В тяжелых случаях сибирской язвы могут быть использованы более высокие дозы

В сочетании с клавуланатом необходимо использовать только 125 мг/5 мл суспензии

Азитромицин

10 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Предпочтительный препарат для лечения или профилактики коклюша у новорожденных < 1 месяца;

10 мг/кг 1 раз/день в течение 5 дней

Может использоваться для лечения хламидийной офтальмии, чаще всего в дозе 20 мг/кг каждые 24 часа в течение 3 дней

Ассоциирован с идиопатическим гипертрофическим пилорическим стенозом, но реже, чем с эритромицином.

Эритромицин

10 мг/кг

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

При хламидийной инфекции или коклюше у новорожденных > 1 месяца

Ассоциированны с идиопатическим гипертрофическим пилорическим стенозом

Флуконазол

Нагрузочная доза 25 мг/кг, за которой следует применение через 24 часа указанной поддерживающей дозы

В течении первых 2 недель жизни может потребоваться коррекция частоты приема препарата каждые 48 ч

Для лечения

12 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Для легких кандидозных инфекций (например, молочницы) 6 мг/кг в 1-й день, затем 3 мг/кг за одно введение каждые 24–72 чfcf

Для профилактического использования

6 мг/кг

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Рифампин

10 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Для лечения

Для Haemophilus influenzae типа В и профилактики менингококковой инфекции могут быть использованы дополнительные схемы дозирования

* Если не указано иное, дозы предназначены для новорожденных (постнатальный возраст ≤ 28 дней)

† Используйте дозировку для детей в возрасте ≤ 7 дней, включительно до возраста 14 дней, если вес при рождении составлял < 1000 г.

Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.

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