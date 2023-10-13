Рекомендованная суточная норма потребления витаминов
Возраст
Фолат (мкг)
Ниацин (мг NE*)
Рибофлавин (мг)
Тиамин (мг)
Витамин А (мкг)
Витамин B6 (мг)
Витамин B12 (мкг)
Витамин С (мг)
Витамин D (МЕ)†
Витамин Е (мг)
Витамин К (мкг)
Младенцы
0-6 месяцев
65
2
0,3
0,2
400
0,1
0,4
40
400
4
2,0
7-12 месяцев
80
4
0,4
0,3.
500
0,3
0,5
50
400
5
2,5
Дети
1–3 года
150
6
0,5
0,5
300
0,5
0,9
15
600
6
30
4–8 лет
200
8
0,6
0,6
400
0,6
1,2
25
600
7
55
Мужчины
9–13 лет
300
12
0,9
0,9
600
1,0
1,8
45
600
11
60
14–18 лет
400
16
1,3
1,2
900
1,3
2,4
75
600
15
75
19–70 лет
400
16
1,3
1,2
900
1,3
2,4
90
600
15
120
> 70 лет
400
16
1,3
1,2
900
1,7
2,4
90
800‡
15
120
Женщины
9–13 лет
300
12
0,9
0,9
600
1,0
1,8
45
600
11
60
14–18 лет
400
14
1,0
1,0
700
1,2
2,4
65
600
15
75
19–70 лет
400
14
1,1
1,1
700
1,3
2,4
75
600
15
90
> 70 лет
400
14
1,1
1,1
700
1,5
2,4
75
800‡
15
90
Беременные
19-50 лет
600
18
1,4
1,4
770
1,9
2,6
85
600
15
90
Кормящие женщины
19-50 лет
500
17
1,6
1,4
1300
2,0
2,8
120
600
19
90
Максимально допустимый уровень (МДУ)§
1000
35
НД
НД
3000
100
НД
2000
4000
1000
НД
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые суточные нормы (РСН) указаны обычным шрифтом. РСН должны соответствовать потребностям 97 - 98% здоровых людей.
Адекватный уровень потребления (АУП) указан жирным шрифтом. При недостатке данных для расчета РСН, АУП базируются на видимых или экспериментально доказанных оценках потребления пищи здоровыми людьми.
* 1 эквивалент ниацина (NE) равняется количеству 1 мг ниацина или 60 мг пищевого триптофана.
† 200 МЕ витамина D равняются 5 мкг холекальциферола.
‡ 800 МЕ витамина D рекомендуется для людей ≥ 70 лет.
§ МДУ (максимально переносимое потребление) - самое большое количество питательного вещества, которое большинство взрослых может ежедневно поглощать без риска неблагоприятного воздействия на здоровье. Чем больше превышен МДУ, тем выше риск неблагоприятного воздействия.
МЕ = международные единицы; НД = не определено поскольку нет данных (источники поступления должны быть ограничены пищевыми продуктами); ЭАР = эквивалентны активности ретинола (1мкг ЭАР таблетированного витамина А = 3,33 единицы).
Data from Institute of Medicine (US) Subcommittee on Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes (DRIs); Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes: DRI Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment. Washington (DC): National Academies Press (US); 2000.