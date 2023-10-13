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Рекомендованная суточная норма потребления витаминов

Возраст

Фолат (мкг)

Ниацин (мг NE*)

Рибофлавин (мг)

Тиамин (мг)

Витамин А (мкг)

Витамин B6 (мг)

Витамин B12 (мкг)

Витамин С (мг)

Витамин D (МЕ)†

Витамин Е (мг)

Витамин К (мкг)

Младенцы

0-6 месяцев

65

2

0,3

0,2

400

0,1

0,4

40

400

4

2,0

7-12 месяцев

80

4

0,4

0,3.

500

0,3

0,5

50

400

5

2,5

Дети

1–3 года

150

6

0,5

0,5

300

0,5

0,9

15

600

6

30

4–8 лет

200

8

0,6

0,6

400

0,6

1,2

25

600

7

55

Мужчины

9–13 лет

300

12

0,9

0,9

600

1,0

1,8

45

600

11

60

14–18 лет

400

16

1,3

1,2

900

1,3

2,4

75

600

15

75

19–70 лет

400

16

1,3

1,2

900

1,3

2,4

90

600

15

120

> 70 лет

400

16

1,3

1,2

900

1,7

2,4

90

800‡

15

120

Женщины

9–13 лет

300

12

0,9

0,9

600

1,0

1,8

45

600

11

60

14–18 лет

400

14

1,0

1,0

700

1,2

2,4

65

600

15

75

19–70 лет

400

14

1,1

1,1

700

1,3

2,4

75

600

15

90

> 70 лет

400

14

1,1

1,1

700

1,5

2,4

75

800‡

15

90

Беременные

19-50 лет

600

18

1,4

1,4

770

1,9

2,6

85

600

15

90

Кормящие женщины

19-50 лет

500

17

1,6

1,4

1300

2,0

2,8

120

600

19

90

Максимально допустимый уровень (МДУ)§

1000

35

НД

НД

3000

100

НД

2000

4000

1000

НД

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые суточные нормы (РСН) указаны обычным шрифтом. РСН должны соответствовать потребностям 97 - 98% здоровых людей.

Адекватный уровень потребления (АУП) указан жирным шрифтом. При недостатке данных для расчета РСН, АУП базируются на видимых или экспериментально доказанных оценках потребления пищи здоровыми людьми.

* 1 эквивалент ниацина (NE) равняется количеству 1 мг ниацина или 60 мг пищевого триптофана.

† 200 МЕ витамина D равняются 5 мкг холекальциферола.

‡ 800 МЕ витамина D рекомендуется для людей 70 лет.

§ МДУ (максимально переносимое потребление) - самое большое количество питательного вещества, которое большинство взрослых может ежедневно поглощать без риска неблагоприятного воздействия на здоровье. Чем больше превышен МДУ, тем выше риск неблагоприятного воздействия.

МЕ = международные единицы; НД = не определено поскольку нет данных (источники поступления должны быть ограничены пищевыми продуктами); ЭАР = эквивалентны активности ретинола (1мкг ЭАР таблетированного витамина А = 3,33 единицы).

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