ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые суточные нормы (РСН) указаны обычным шрифтом. РСН устанавливаются для удовлетворения потребностей 97 - 98% людей в группе. Адекватный уровень потребления (АУП) указан жирным шрифтом. Для здоровых грудных младенцев, АУП указывают среднее потребление. Для других групп, АУП передают количества, как считается, способные удовлетворить потребности всех людей в группе, но из-за отсутствия данных, процент населения, охваченного не может быть указан с уверенностью.