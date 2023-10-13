skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Рекомендации по суточному потреблению микроэлементов

Категория

Возраст (лет*) или временные рамки

Хром (мкг)

Медь (мкг)

Фторид (мг)

Йод (мкг)

Железо (мг)

Марганец (мг)

Молибден (мкг)

Селен (мкг)

Цинк (мг)

Рекомендуемая суточная доза

Младенцы

0,0–6 мес.

0,2

200

0,01

110

0,27

0,003

2

15

2

7 мес. - 1 год

5,5

220

0,5

130

11

0,6

3

20

3

Дети

1–3

11

340

0,7

90

7

1,2

17

20

3

4–8

15

440

1

90

10

1,5

22

30

5

Мужчины

9–13

25

700

2

120

8

1,9

34

40

8

14–18

35

890

3

150

11

2,2

43

55

11

19–30

35

900

4

150

8

2,3

45

55

11

31–50

35

900

4

150

8

2,3

45

55

11

51+

30

900

4

150

8

2,3

45

55

11

Женщины

9–13

21

700

2

120

8

1,6

34

40

8

14–18

24

890

3

150

15

1,6

43

55

9

19–30

25

900

3

150

18

1,8

45

55

8

31–50

25

900

3

150

18

1,8

45

55

8

51+

20

900

3

150

8

1,8

45

55

8

Беременные в возрасте 14-18 лет

29

1000

3

220

27

2,0

50

60

12

Беременные в возрасте 19-30 лет

30

1000

3

220

27

2,0

50

60

11

Беременные в возрасте 31-50 лет

30

1000

3

220

27

2,0

50

60

11

Грудное вскармливание 14–18

44

1300

3

290

109

2,6

50

70

13

Грудное вскармливание 19–30

45

1300

3

290

9

2,6

50

70

12

Грудное вскармливание 31–50

45

1300

3

290

9

2,6

50

70

12

* * Если не указано иное.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые суточные нормы (РСН) указаны обычным шрифтом. РСН устанавливаются для удовлетворения потребностей 97 - 98% людей в группе.

Адекватный уровень потребления (АУП) указан жирным шрифтом. Для здоровых грудных младенцев, АУП указывают среднее потребление. Для других групп, АУП передают количества, как считается, способные удовлетворить потребности всех людей в группе, но из-за отсутствия данных, процент населения, охваченного не может быть указан с уверенностью.

НР=не рекомендуется; НД=не определяется из-за отсутствия данных, поэтому источники потребления должны быть ограничены пищевыми продукты.

По этим темам