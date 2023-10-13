Рекомендации по суточному потреблению микроэлементов
Категория
Возраст (лет*) или временные рамки
Хром (мкг)
Медь (мкг)
Фторид (мг)
Йод (мкг)
Железо (мг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)
Цинк (мг)
Рекомендуемая суточная доза
Младенцы
0,0–6 мес.
0,2
200
0,01
110
0,27
0,003
2
15
2
7 мес. - 1 год
5,5
220
0,5
130
11
0,6
3
20
3
Дети
1–3
11
340
0,7
90
7
1,2
17
20
3
4–8
15
440
1
90
10
1,5
22
30
5
Мужчины
9–13
25
700
2
120
8
1,9
34
40
8
14–18
35
890
3
150
11
2,2
43
55
11
19–30
35
900
4
150
8
2,3
45
55
11
31–50
35
900
4
150
8
2,3
45
55
11
51+
30
900
4
150
8
2,3
45
55
11
Женщины
9–13
21
700
2
120
8
1,6
34
40
8
14–18
24
890
3
150
15
1,6
43
55
9
19–30
25
900
3
150
18
1,8
45
55
8
31–50
25
900
3
150
18
1,8
45
55
8
51+
20
900
3
150
8
1,8
45
55
8
Беременные в возрасте 14-18 лет
29
1000
3
220
27
2,0
50
60
12
Беременные в возрасте 19-30 лет
30
1000
3
220
27
2,0
50
60
11
Беременные в возрасте 31-50 лет
30
1000
3
220
27
2,0
50
60
11
Грудное вскармливание 14–18
44
1300
3
290
109
2,6
50
70
13
Грудное вскармливание 19–30
45
1300
3
290
9
2,6
50
70
12
Грудное вскармливание 31–50
45
1300
3
290
9
2,6
50
70
12
* * Если не указано иное.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые суточные нормы (РСН) указаны обычным шрифтом. РСН устанавливаются для удовлетворения потребностей 97 - 98% людей в группе.
Адекватный уровень потребления (АУП) указан жирным шрифтом. Для здоровых грудных младенцев, АУП указывают среднее потребление. Для других групп, АУП передают количества, как считается, способные удовлетворить потребности всех людей в группе, но из-за отсутствия данных, процент населения, охваченного не может быть указан с уверенностью.
НР=не рекомендуется; НД=не определяется из-за отсутствия данных, поэтому источники потребления должны быть ограничены пищевыми продукты.