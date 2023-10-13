Рекомендации по скринингу колоректального рака Американской коллегии гастроэнетрологов (ACG) и Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (USPSTF)
Параметры
Рекомендации от АКГ
Рекомендации USPSTF
Возраст
Возраст от 45 до 49 лет
Условная рекомендация к проведению скрининга
Рекомендация к проведению скрининга степени B
Возраст от 50 до 75 лет
Настоятельная рекомендация к проведению скрининга
Рекомендация к проведению скрининга степени А
Возраст ≥ 75
Условная рекомендация к проведению скрининга
Рекомендация к проведению скрининга степени С, до возраста 85 лет
Метод
Колоноскопия
Каждые 10 лет (предпочтительный скрининговый тест)
Каждые 10 лет*
Фекальный иммунохимический тест (FIT)
Каждый год (скрининговый тест первой линии)
FIT или высокочувствительный анализ кала на скрытую кровь
Гибкая сигмоидоскопия
Каждые 5–10 лет (альтернативный скрининговый тест)
Каждые 5 лет (или каждые 10 лет плюс ежегодный FIT)
Исследование фекальной ДНК
Каждые 3 года (альтернативный скрининговый тест)
Каждые 1–3 года
КТ колонография
Каждые 5 лет (альтернативный скрининговый тест)
Каждые 5 лет
Капсульная видеоэндоскопия
Каждые 5 лет (альтернативный скрининговый тест)
Рекомендации отсутствуют
Анализ на септин 9
Не рекомендуется для скрининга
Рекомендации отсутствуют
* Если любой из других тестов показывает патологические результаты, рекомендуется колоноскопия; эти тесты не заменяют полностью колоноскопию.
Data from the ACG's 2021 clinical guidelines for colorectal cancer screening and the USPSTF's 2021 recommendation statement for screening for colorectal cancer.