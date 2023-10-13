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Рекомендации по скринингу колоректального рака Американской коллегии гастроэнетрологов (ACG) и Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (USPSTF)

Параметры

Рекомендации от АКГ

Рекомендации USPSTF

Возраст

Возраст от 45 до 49 лет

Условная рекомендация к проведению скрининга

Рекомендация к проведению скрининга степени B

Возраст от 50 до 75 лет

Настоятельная рекомендация к проведению скрининга

Рекомендация к проведению скрининга степени А

Возраст ≥ 75

Условная рекомендация к проведению скрининга

Рекомендация к проведению скрининга степени С, до возраста 85 лет

Метод

Колоноскопия

Каждые 10 лет (предпочтительный скрининговый тест)

Каждые 10 лет*

Фекальный иммунохимический тест (FIT)

Каждый год (скрининговый тест первой линии)

FIT или высокочувствительный анализ кала на скрытую кровь

Гибкая сигмоидоскопия

Каждые 5–10 лет (альтернативный скрининговый тест)

Каждые 5 лет (или каждые 10 лет плюс ежегодный FIT)

Исследование фекальной ДНК

Каждые 3 года (альтернативный скрининговый тест)

Каждые 1–3 года

КТ колонография

Каждые 5 лет (альтернативный скрининговый тест)

Каждые 5 лет

Капсульная видеоэндоскопия

Каждые 5 лет (альтернативный скрининговый тест)

Рекомендации отсутствуют

Анализ на септин 9

Не рекомендуется для скрининга

Рекомендации отсутствуют

* Если любой из других тестов показывает патологические результаты, рекомендуется колоноскопия; эти тесты не заменяют полностью колоноскопию.

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