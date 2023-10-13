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Рекомендации по скрининговой маммографии рака молочной железы у женщин со средним уровнем риска

Рекомендации

Американская рабочая группа по профилактике заболеваний

ОКС

Американский колледж терапевтов

Американская академия семейной медицины (AAFP)

Американская коллегия акушеров-гинекологов (АКАГ)

Американская коллегия радиологии (ACR)

Национальная сеть многопрофильных онкологических учреждений (NCCN)

Считайте младший возраст начала употребления (на основе факторов риска и совместного принятия решений)

40-44

40-49

40-49

Возраст инициации (лет)

40

45

50

50

40

40

40

Частота (года)

2

Ежегодно до 54 лет, затем каждые 1–2 года

2

1-2

1-2

1

1

Возраст прекращения (лет)

75

Продолжительность жизни < 10 лет

75†

75†

75†

Ограниченная продолжительность жизни

75†

† Женщины в возрасте > 75 лет: скрининг может проводиться на основе совместного принятия решений с учетом состояния здоровья и ожидаемой продолжительности жизни.

ААСМ = Американская академия семейной медицины; АКАГ = Американская коллегия акушеров-гинекологов; АКТ = Американская коллегия терапевтов; АКР = Американская коллегия радиологии; АОБР = Американское общество по борьбе с раком; НСМОУ = Национальная сеть многопрофильных онкологических учреждений; АРГПМ = Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям.

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