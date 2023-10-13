Рекомендации по скрининговой маммографии рака молочной железы у женщин со средним уровнем риска
Рекомендации
Американская рабочая группа по профилактике заболеваний
ОКС
Американский колледж терапевтов
Американская академия семейной медицины (AAFP)
Американская коллегия акушеров-гинекологов (АКАГ)
Американская коллегия радиологии (ACR)
Национальная сеть многопрофильных онкологических учреждений (NCCN)
Считайте младший возраст начала употребления (на основе факторов риска и совместного принятия решений)
—
40-44
40-49
40-49
—
—
—
Возраст инициации (лет)
40
45
50
50
40
40
40
Частота (года)
2
Ежегодно до 54 лет, затем каждые 1–2 года
2
1-2
1-2
1
1
Возраст прекращения (лет)
75
Продолжительность жизни < 10 лет
75†
75†
75†
Ограниченная продолжительность жизни
75†
† Женщины в возрасте > 75 лет: скрининг может проводиться на основе совместного принятия решений с учетом состояния здоровья и ожидаемой продолжительности жизни.
ААСМ = Американская академия семейной медицины; АКАГ = Американская коллегия акушеров-гинекологов; АКТ = Американская коллегия терапевтов; АКР = Американская коллегия радиологии; АОБР = Американское общество по борьбе с раком; НСМОУ = Национальная сеть многопрофильных онкологических учреждений; АРГПМ = Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям.