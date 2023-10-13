* Рамелтеон является исключением; он может назначаться пациентам с легким и умеренно выраженным обструктивным апноэ сна, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) или злоупотреблением седативными препаратами в анамнезе. Низкодозовый доксепин также не имеет аддиктогенного потенциала.