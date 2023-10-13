Рекомендации по применению снотворных препаратов
Необходимо четко определить цель и показание к назначению препарата.
Следует выписывать минимально эффективную дозу.
За исключением специфических снотворных средств и пациентов, рекомендуется ограничить длительность его применения несколькими неделями.
Необходимо подбирать индивидуальную дозу для каждого пациента.
Пациентам, принимающим параллельно иные средства, угнетающие деятельность центральной нервной системы, а также пожилым людям и больным с печеночной или почечной недостаточностью, препарат следует назначать в меньших дозах.
Рекомендуется избегать* применения препарата для пациентов с апноэ сна, дыхательными нарушениями, злоупотреблением седативными препаратами в анамнезе, а также при употреблении алкоголя или беременности.
Для пациентов, требующих длительного лечения, следует рассматривать вариант перемежающейся терапии с перерывами в лечении.
По возможности избегайте резкого прекращения приема снотворного (т. е. постепенно снижайте дозу).
Регулярно пересматривайте лечение снотворными; оценивайте эффективность и побочные эффекты.
* Рамелтеон является исключением; он может назначаться пациентам с легким и умеренно выраженным обструктивным апноэ сна, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) или злоупотреблением седативными препаратами в анамнезе. Низкодозовый доксепин также не имеет аддиктогенного потенциала.