Результаты тестов для определения функции щитовидной железы в различных клинических ситуациях
Физиологическое состояние
Содержание ТТГ в сыворотке крови
Содержание свободного T4 в сыворотке крови
Содержание T3 в сыворотке крови
Поглощение радиоактивного йода за 24 часа
Не получали лечения
Низкий*
Высокий
Высокий
Высокий
T3 токсикоз
Низкий
Норма
Высокий
Нормальный или высокий
Первичный нелеченный
Высокий
Низкий
Низкий или нормальный
Низкий или нормальный
Вторичный по отношению к заболеванию гипофиза
Низкий или нормальный
Низкий
Низкий или нормальный
Низкий или нормальный
Эутиреоз
Пациент, принимающий йод
Норма
Норма
Норма
Низкий
Пациент, принимающий экзогенный тиреоидный гормон
Нормальный или сниженный
Нормальный у пациента, принимающего T4, низкий у пациента, принимающего T3
Высокий у пациента, принимающего T3, нормальный у пациента, принимающего T4
Низкий
Пациент, принимающий эстроген
Норма
Норма
Высокий
Норма
Нормальный, низкий или высокий
Нормальный или сниженный
Низкий
Норма
* У пациентов с гипертиреозом уровень ТТГ низкий, за исключением тех редких случаев, когда причиной болезни является ТТГ-секретирующая аденома гипофиза или резистентность гипофиза к нормальному ингибированию гормонами щитовидной железы.
T3 = трийодтиронин; T4 = тироксин; ТТГ = тиреостимулирующий гормон.