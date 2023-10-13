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Результаты тестов для определения функции щитовидной железы в различных клинических ситуациях

Физиологическое состояние

Содержание ТТГ в сыворотке крови

Содержание свободного T4 в сыворотке крови

Содержание T3 в сыворотке крови

Поглощение радиоактивного йода за 24 часа

Гипертиреоз

Не получали лечения

Низкий*

Высокий

Высокий

Высокий

T3 токсикоз

Низкий

Норма

Высокий

Нормальный или высокий

Гипотиреоз

Первичный нелеченный

Высокий

Низкий

Низкий или нормальный

Низкий или нормальный

Вторичный по отношению к заболеванию гипофиза

Низкий или нормальный

Низкий

Низкий или нормальный

Низкий или нормальный

Эутиреоз

Пациент, принимающий йод

Норма

Норма

Норма

Низкий

Пациент, принимающий экзогенный тиреоидный гормон

Нормальный или сниженный

Нормальный у пациента, принимающего T4, низкий у пациента, принимающего T3

Высокий у пациента, принимающего T3, нормальный у пациента, принимающего T4

Низкий

Пациент, принимающий эстроген

Норма

Норма

Высокий

Норма

Синдром эутиреоидной слабости

Нормальный, низкий или высокий

Нормальный или сниженный

Низкий

Норма

* У пациентов с гипертиреозом уровень ТТГ низкий, за исключением тех редких случаев, когда причиной болезни является ТТГ-секретирующая аденома гипофиза или резистентность гипофиза к нормальному ингибированию гормонами щитовидной железы.

T3 = трийодтиронин; T4 = тироксин; ТТГ = тиреостимулирующий гормон.

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