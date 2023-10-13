Результаты теста водной депривации
Параметры
Норма
Полная аргининвазопрессиновая недостаточность
Частичная аргининвазопрессиновая недостаточность
Полная аргининвазопрессиновая резистентность
Частичная аргининвазопрессиновая резистентность
Первичная полидипсия
Uosm после дегидратации (шаг1)
Очень высокая (> 700–800 мосмоль/кг [> 700–800 ммоль/кг])
Очень низкая (ниже осмоляльности плазмы)
Низкая (≥ 300 мосмоль/кг [≥ 300 ммоль/кг])
Очень низкая (ниже осмоляльности плазмы)
Очень низкая (ниже осмоляльности плазмы)
Высокая (500–600 мосмоль/кг [500–600 ммоль/кг])
Повышение Uosm после введения вазопрессина (шаг 2)
Минимальное (< 5%)
от 50 до > 100%
15–50%
< 50 мОсм/кг (< 50 ммоль/кг)
До 45%
Без изменений
Uosm = осмоляльность мочи.