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Результаты теста водной депривации

Параметры

Норма

Полная аргининвазопрессиновая недостаточность

Частичная аргининвазопрессиновая недостаточность

Полная аргининвазопрессиновая резистентность

Частичная аргининвазопрессиновая резистентность

Первичная полидипсия

Uosm после дегидратации (шаг1)

Очень высокая (> 700–800 мосмоль/кг [> 700–800 ммоль/кг])

Очень низкая (ниже осмоляльности плазмы)

Низкая (≥ 300 мосмоль/кг [≥ 300 ммоль/кг])

Очень низкая (ниже осмоляльности плазмы)

Очень низкая (ниже осмоляльности плазмы)

Высокая (500–600 мосмоль/кг [500–600 ммоль/кг])

Повышение Uosm после введения вазопрессина (шаг 2)

Минимальное (< 5%)

от 50 до > 100%

15–50%

< 50 мОсм/кг (< 50 ммоль/кг)

До 45%

Без изменений

Uosm = осмоляльность мочи.

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