Результаты обследований, указывающие на первичную надпочечниковую недостаточность (болезнь Аддисона)
Клинический анализ крови
Результат
Биохимический анализ крови
Натрий в сыворотке крови
< 135 мЭкв/л (< 135 ммоль/л)
Калий в сыворотке крови
> 5 мЭкв/л (> 5 ммоль/л)
Соотношение натрий:калий в сыворотке крови
< 30:1
Уровень глюкозы в плазме, натощак
< 50 mg/dL (< 2.8 mmol/L)
Уровень бикарбоната в плазме
< 15-20 мг-экв/л (< 15-20 ммоль/л)
АМК (концентрация азота мочевины в крови)
> 20 мг/дл (> 7,1 ммоль/л)
Гематология
Гематокрит
Повышены
Уровень лейкоцитов в крови
Низкий
Лимфоциты
Относительный лимфоцитоз
Эозинофилы
Повышен
Визуализация
Рентгенограмма, КТ или МРТ надпочечников
Признаки: