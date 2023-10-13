skip to main content
MSD Manual LogoСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Результаты обследований, указывающие на первичную надпочечниковую недостаточность (болезнь Аддисона)

Результаты обследований, указывающие на первичную надпочечниковую недостаточность (болезнь Аддисона)

Клинический анализ крови

Результат

Биохимический анализ крови

Натрий в сыворотке крови

< 135 мЭкв/л (< 135 ммоль/л)

Калий в сыворотке крови

> 5 мЭкв/л (> 5 ммоль/л)

Соотношение натрий:калий в сыворотке крови

< 30:1

Уровень глюкозы в плазме, натощак

< 50 mg/dL (< 2.8 mmol/L)

Уровень бикарбоната в плазме

< 15-20 мг-экв/л (< 15-20 ммоль/л)

АМК (концентрация азота мочевины в крови)

> 20 мг/дл (> 7,1 ммоль/л)

Гематология

Гематокрит

Повышены

Уровень лейкоцитов в крови

Низкий

Лимфоциты

Относительный лимфоцитоз

Эозинофилы

Повышен

Визуализация

Рентгенограмма, КТ или МРТ надпочечников

Признаки:

  • Кальцификации в области надпочечников

  • Кровоизлияние

  • Атрофия

По этим темам