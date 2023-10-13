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Результаты исследований предполагают наличие болезни Аддисона

Метод

Результат

Биохимический анализ крови

Натрий в сыворотке крови

< 135 мЭкв/л (< 135 ммоль/л)

Калий в сыворотке крови

> 5 мЭкв/л (> 5 ммоль/л)

Соотношение натрий:калий в сыворотке крови

< 30:1

Уровень глюкозы в плазме, натощак

< 50 mg/dL (< 2.8 mmol/L)

Уровень бикарбоната в плазме

< 15-20 мг-экв/л (< 15-20 ммоль/л)

АМК (концентрация азота мочевины в крови)

> 20 мг/дл (> 7,1 ммоль/л)

Гематология

Гематокрит

Повышены

Уровень лейкоцитов в крови

Низкий

Лимфоциты

Относительный лимфоцитоз

Эозинофилы

Повышен

Визуализация

Рентген или КТ надпочечников

Признаки

  • Кальцификации в области надпочечников

  • Кровоизлияние

  • Атрофия

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