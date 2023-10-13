Расчет предельного коэффициента эффективности затрат
Стратегия
Стоимость* ($)
Эффективность (QALY)
Предельные издержки ($)
Предельная эффективность (QALY)
Предельный коэффициент эффективности затрат ($/QALY)
Анализ 1 (2 стратегии)
Отсутствие антиаритмической терапии
78300
7,42
—
—
—
ИКД
131400
7,87
53100
0,45
118000
Анализ 2 (3 стратегии)
Отсутствие антиаритмической терапии
78300
7,42
—
—
—
Амиодарон
96800
7,69
18500
0,27
68519
ИКД
131400
7,87
34600
0,18
192222
*Только в целях иллюстрации.
ИКД = имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; QALY = дополнительный год жизни с поправкой на ее качество.