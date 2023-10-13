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Расчет предельного коэффициента эффективности затрат

Стратегия

Стоимость* ($)

Эффективность (QALY)

Предельные издержки ($)

Предельная эффективность (QALY)

Предельный коэффициент эффективности затрат ($/QALY)

Анализ 1 (2 стратегии)

Отсутствие антиаритмической терапии

78300

7,42

ИКД

131400

7,87

53100

0,45

118000

Анализ 2 (3 стратегии)

Отсутствие антиаритмической терапии

78300

7,42

Амиодарон

96800

7,69

18500

0,27

68519

ИКД

131400

7,87

34600

0,18

192222

*Только в целях иллюстрации.

ИКД = имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; QALY = дополнительный год жизни с поправкой на ее качество.

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