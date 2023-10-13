Расчетная суточная потребность взрослого человека в белке
Состояние
Потребность (г/кг/идеальной массы тела/день)
Здоровый взрослый
0,8
Возраст > 70 лет
1,0
Почечная недостаточность без диализа (скорость клубочковой фильтрации < 25 мл/минуту/1,73 м2)
0,6–0,75
Почечная недостаточность с диализом
1,2
Метаболический стресс (напркритическое состояние, травма, ожоги, хирургическое вмешательство)
1,2-2,0*
* McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) [published correction appears in JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Nov;40(8):1200]. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):159-211. doi:10.1177/0148607115621863