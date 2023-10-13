Расстройства транспорта жирных кислот и митохондриального окисления
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Системный первичный дефицит карнитина (212140*)
Переносчик карнитина цитоплазматической мембраны OCTN2
Биохимический профиль: высокая экскреция карнитина с мочой, не смотря на очень низкий уровень карнитина в плазме крови, отсутствие значительной дикарбоновой ацидурии
Клинические признаки: гипокетоновая гипогликемия, непереносимость голодания с гипотонией, депрессия центральной нервной системы, апноэ, судороги, дилатационная кардиомиопатия, задержка развития
Лечение: L-карнитин
Дефицит транспорта длинноцепочечных жирных кислот (603376*)
—
Биохимический профиль: свободный карнитин от низкого до нормального, во время острых эпизодов повышенное содержание в плазме эфиров С8-С18 ацилкарнитина
Клинические признаки: эпизодическая острая печеночная недостаточность, гипераммониемия, энцефалопатия
Лечение: трансплантация печени
Дефицит карнитин пальмитоилтрансферазы I (CPT-I*) (255120*)
СРТ-I
Биохимический профиль: нормальное и повышенное общего и свободного карнитина в плазме крови, дикарбоновая ацидурия отсутствует
Клинические признаки: непереносимость голодания, гипокетоновая гипогликемия, увеличение печени, судороги, кома, повышение креатинкиназы
Лечение: избегание голодания, частое кормление; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы; замена пищевых жиров с длинной цепью жирами со средней цепью
Дефицит карнитин/ацилкарнитин транслоказа (212138*)
Карнитин/ацилкарнитин транслоказа
Биохимический профиль: низкий уровень общего карнитина плазмы крови, в большинстве конъюгированного с длинноцепочечными жирными кислотами, повышенный C16 эфир карнитина
Клинические признаки: при неонатальный форме с непереносимостью голодания с гипогликемической комой, рвотой, слабостью, кардиомиопатией, аритмией, легкой гипераммониемией
При легкой форме - рецидивирующая гипогликемия, без вовлечения сердца
Лечение: избегание голодания, частое кормление; если плазменный уровень низкий, назначают карнитин; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы
Дефицит карнитин пальмитоилтрансферазы II (CPT-II) (25510*, 600649*, [младенческая форма], 608836* [летальная неонатальная форма])
СРТ-II
Биохимический профиль: повышенныq C16 эфир карнитина
При классической мышечной форме карнитин обычно нормальный
При тяжелой форме, низкий общий карнитин плазмы, преимущественно в конъюгированной с длинноцепочечными жирными кислотами форме
Клинические особенности: при классической мышечной форме - проявляется у взрослых мышечными болями и эпизодической миоглобинурией, а также слабостью после длительных упражнений, голодания, при наличии сопутствующих заболеваний или стресса
При тяжелой форме проявляется в неонатальном периоде или младенчестве гипокетотической гипогликемией, кардиомиопатией, аритмией, увеличением печени, комой или судорогами
Лечение: избегание голодания, частое кормление; если плазменный уровень низкий, назначают карнитин; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы
Дефицит ацил-КоА дегидрогеназы с очень длинной цепью (VLCAD) (201475*)
VLCAD
Биохимический профиль: повышенное содержание насыщенных и ненасыщенных C14-C18 эфиров ацилкарнитина эфиры, повышенный уровень в моче C6-C14 дикарбоксилированных кислот
Клинические признаки: При VLCAD-C типе аритмии - гипертрофическая кардиомиопатия, внезапная смерть
При VLCAD-H типе - рецидивирующая гипокетоновая гипогликемия, энцефалопатия, мягкий ацидоз, легая гепатомегалия, гипераммониемия, повышение уровня печеночных ферментов
Лечение: избегание голодания; диета с высоким содержанием углеводов; карнитин; триглицериды со средней цепью; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы
Дефицит длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы (LCHAD*) (600890*)
LCHAD
Биохимический профиль: повышенные насыщенные и ненасыщенные C16-C18 эфиры ацилкарнитина, повышенные C6-C14 3-гидроксидикарбоновые кислоты в моче
Клинические признаки: индуцированная голоданием гипокетоновая гипогликемия, индуцированный физической нагрузкой рабдомиолиз, кардиомиопатия, холестатическое заболевание печени, ретинопатия, синдром HELLP у матери
Лечение: избегание голодания; диета с высоким содержанием углеводов; карнитин; триглицериды со средней цепью; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы
При ретинопатии, докозагексановая кислота может быть полезна
Дефицит митохондриальной трифункционального белка (TFP*) (609015*)
Митохондриальной TFP
Биохимический профиль: подобный дефициту LCHAD
Клинические признаки: печеночная недостаточность, кардиомиопатия, гипогликемия натощак, миопатия, внезапная смерть
Лечение: сходно с таковым при дефиците LCHAD
Альфа-субъединица
Бета-субъединица
Дефицит ацил-КоА дегидрогеназы со средней длиной цепи (MCAD*) (201450*)
MCAD
Биохимический профиль: повышенное содержание насыщенных и ненасыщенных С8-С10 эфиров ацилкарнитина; повышенный уровень в моче С6-С10 дикарбоновых кислот, сиберилглицина и гексаноилглицина, низкий уровень свободного карнитина
Клинические особенности: эпизодическая гипогетоновая гипогликемия натощак, рвота, гепатомегалия, заторможенность, кома, ацидоз, синдром внезапной детской смерти, Рейе-подобный синдром
Лечение: избегание голодания, частое кормление, в том числе перекусывание перед сном; высокоуглеводная диета; карнитин; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы
Дефицит короткоцепочечной ацил-КоА дегидрогеназы (SCAD*) (201470*)
SCAD
Биохимический профиль: при неонатальный форме - прерывистая этилмалоновая ацидурия
При хронической форме - низкое содержание карнитина в мышцах
Клинические признаки: при неонатальный форме - неонатальной ацидоз, рвота, задержка роста и развития
При хронической форме - прогрессирующая миопатия
Лечение: избегание голодания
Глутаровая ацидурия Тип II (231680*)
Переносчик электронов флавопротеин (ETF)
Биохимический профиль: повышенное содержание в моче этилмалоновой, глутаровой, 2-гидроксиглутаровой, 3-гидроксиизовалериловой и C6-C10 дикарбоновых кислот и изовалерилглицина; повышенный глутарилкарнитин, изовалерилкарнитин и неразветвленные ацилкарнитиновые эфиры С4, С8, С10, С10:1 и C12 жирных кислот; низкий уровень карнитина в сыворотке; увеличенный саркозин сыворотки
Клинические признаки: гипокетоновая гипогликемия при голодани, ацидоз, внезапная смерть, пороки центральной нервной системы, миопатия, возможно поражение печени и сердца
Лечение: избегание голодания, частое кормление; карнитин; рибофлавин; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы
Альфа-субъединица
Бета-субъединица
ETF: убихинон оксидоредуктаза (ETF: до)
Дефицит короткоцепочечной 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы (SCHAD*) (601609*)
SCHAD
Биохимический профиль: кетоновая C8-C14 3-гидроксидикарбоновая ацидурия
Клинические признаки: периодическая миоглобинурия, кетонурия, гипогликемия, энцефалопатия, кардиомиопатия
Лечение: избегание голодания
Дефицит коротких/средних цепей 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы (S/MCHAD)
S/MCHAD
Биохимический профиль: заметное повышение уровня MCHADs и ацилкарнитина
Клинические признаки: печеночная недостаточность, энцефалопатия
Лечение: избегание голодания
Дефицит среднецепочечной 3-кетоацил-КоА тиолазы (MCKAT*) (602199*)
MCKAT
Биохимический профиль: молочная ацидурия, кетоз, повышенная C4-C12 дикарбоновая ацидурия (особенно С10 и С12)
Клинические признаки: непереносимость голодания, рвота, обезвоживание, метаболический ацидоз, нарушение функции печени, рабдомиолиз
Лечение: избегание голодания
Дефицит 2,4-Dienoyl-КоА-редуктазы (222745*)
2,4-диеноил-редуктаза
Биохимический профиль: Гиперлизинемия, низкие карнитин в плазме, 2-транс-4-цис декадиеноилкарнитин в плазме и моче
Клинические признаки: неонатальная гипотония, респираторный ацидоз
Лечение: не установлено
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
HELLP = гемолиз, повышенная активность печеночных ферментов и низкий уровень тромбоцитов.