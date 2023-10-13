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Расстройства транспорта жирных кислот и митохондриального окисления

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Системный первичный дефицит карнитина (212140*)

Переносчик карнитина цитоплазматической мембраны OCTN2

Биохимический профиль: высокая экскреция карнитина с мочой, не смотря на очень низкий уровень карнитина в плазме крови, отсутствие значительной дикарбоновой ацидурии

Клинические признаки: гипокетоновая гипогликемия, непереносимость голодания с гипотонией, депрессия центральной нервной системы, апноэ, судороги, дилатационная кардиомиопатия, задержка развития

Лечение: L-карнитин

Дефицит транспорта длинноцепочечных жирных кислот (603376*)

Биохимический профиль: свободный карнитин от низкого до нормального, во время острых эпизодов повышенное содержание в плазме эфиров С8-С18 ацилкарнитина

Клинические признаки: эпизодическая острая печеночная недостаточность, гипераммониемия, энцефалопатия

Лечение: трансплантация печени

Дефицит карнитин пальмитоилтрансферазы I (CPT-I*) (255120*)

СРТ-I

Биохимический профиль: нормальное и повышенное общего и свободного карнитина в плазме крови, дикарбоновая ацидурия отсутствует

Клинические признаки: непереносимость голодания, гипокетоновая гипогликемия, увеличение печени, судороги, кома, повышение креатинкиназы

Лечение: избегание голодания, частое кормление; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы; замена пищевых жиров с длинной цепью жирами со средней цепью

Дефицит карнитин/ацилкарнитин транслоказа (212138*)

Карнитин/ацилкарнитин транслоказа

Биохимический профиль: низкий уровень общего карнитина плазмы крови, в большинстве конъюгированного с длинноцепочечными жирными кислотами, повышенный C16 эфир карнитина

Клинические признаки: при неонатальный форме с непереносимостью голодания с гипогликемической комой, рвотой, слабостью, кардиомиопатией, аритмией, легкой гипераммониемией

При легкой форме - рецидивирующая гипогликемия, без вовлечения сердца

Лечение: избегание голодания, частое кормление; если плазменный уровень низкий, назначают карнитин; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы

Дефицит карнитин пальмитоилтрансферазы II (CPT-II) (25510*, 600649*, [младенческая форма], 608836* [летальная неонатальная форма])

СРТ-II

Биохимический профиль: повышенныq C16 эфир карнитина

При классической мышечной форме карнитин обычно нормальный

При тяжелой форме, низкий общий карнитин плазмы, преимущественно в конъюгированной с длинноцепочечными жирными кислотами форме

Клинические особенности: при классической мышечной форме - проявляется у взрослых мышечными болями и эпизодической миоглобинурией, а также слабостью после длительных упражнений, голодания, при наличии сопутствующих заболеваний или стресса

При тяжелой форме проявляется в неонатальном периоде или младенчестве гипокетотической гипогликемией, кардиомиопатией, аритмией, увеличением печени, комой или судорогами

Лечение: избегание голодания, частое кормление; если плазменный уровень низкий, назначают карнитин; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы

Дефицит ацил-КоА дегидрогеназы с очень длинной цепью (VLCAD) (201475*)

VLCAD

Биохимический профиль: повышенное содержание насыщенных и ненасыщенных C14-C18 эфиров ацилкарнитина эфиры, повышенный уровень в моче C6-C14 дикарбоксилированных кислот

Клинические признаки: При VLCAD-C типе аритмии - гипертрофическая кардиомиопатия, внезапная смерть

При VLCAD-H типе - рецидивирующая гипокетоновая гипогликемия, энцефалопатия, мягкий ацидоз, легая гепатомегалия, гипераммониемия, повышение уровня печеночных ферментов

Лечение: избегание голодания; диета с высоким содержанием углеводов; карнитин; триглицериды со средней цепью; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы

Дефицит длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы (LCHAD*) (600890*)

LCHAD

Биохимический профиль: повышенные насыщенные и ненасыщенные C16-C18 эфиры ацилкарнитина, повышенные C6-C14 3-гидроксидикарбоновые кислоты в моче

Клинические признаки: индуцированная голоданием гипокетоновая гипогликемия, индуцированный физической нагрузкой рабдомиолиз, кардиомиопатия, холестатическое заболевание печени, ретинопатия, синдром HELLP у матери

Лечение: избегание голодания; диета с высоким содержанием углеводов; карнитин; триглицериды со средней цепью; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы

При ретинопатии, докозагексановая кислота может быть полезна

Дефицит митохондриальной трифункционального белка (TFP*) (609015*)

Митохондриальной TFP

Биохимический профиль: подобный дефициту LCHAD

Клинические признаки: печеночная недостаточность, кардиомиопатия, гипогликемия натощак, миопатия, внезапная смерть

Лечение: сходно с таковым при дефиците LCHAD

Альфа-субъединица

Бета-субъединица

Дефицит ацил-КоА дегидрогеназы со средней длиной цепи (MCAD*) (201450*)

MCAD

Биохимический профиль: повышенное содержание насыщенных и ненасыщенных С8-С10 эфиров ацилкарнитина; повышенный уровень в моче С6-С10 дикарбоновых кислот, сиберилглицина и гексаноилглицина, низкий уровень свободного карнитина

Клинические особенности: эпизодическая гипогетоновая гипогликемия натощак, рвота, гепатомегалия, заторможенность, кома, ацидоз, синдром внезапной детской смерти, Рейе-подобный синдром

Лечение: избегание голодания, частое кормление, в том числе перекусывание перед сном; высокоуглеводная диета; карнитин; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы

Дефицит короткоцепочечной ацил-КоА дегидрогеназы (SCAD*) (201470*)

SCAD

Биохимический профиль: при неонатальный форме - прерывистая этилмалоновая ацидурия

При хронической форме - низкое содержание карнитина в мышцах

Клинические признаки: при неонатальный форме - неонатальной ацидоз, рвота, задержка роста и развития

При хронической форме - прогрессирующая миопатия

Лечение: избегание голодания

Глутаровая ацидурия Тип II (231680*)

Переносчик электронов флавопротеин (ETF)

Биохимический профиль: повышенное содержание в моче этилмалоновой, глутаровой, 2-гидроксиглутаровой, 3-гидроксиизовалериловой и C6-C10 дикарбоновых кислот и изовалерилглицина; повышенный глутарилкарнитин, изовалерилкарнитин и неразветвленные ацилкарнитиновые эфиры С4, С8, С10, С10:1 и C12 жирных кислот; низкий уровень карнитина в сыворотке; увеличенный саркозин сыворотки

Клинические признаки: гипокетоновая гипогликемия при голодани, ацидоз, внезапная смерть, пороки центральной нервной системы, миопатия, возможно поражение печени и сердца

Лечение: избегание голодания, частое кормление; карнитин; рибофлавин; во время острых эпизодов - высокие дозы глюкозы

Альфа-субъединица

Бета-субъединица

ETF: убихинон оксидоредуктаза (ETF: до)

Дефицит короткоцепочечной 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы (SCHAD*) (601609*)

SCHAD

Биохимический профиль: кетоновая C8-C14 3-гидроксидикарбоновая ацидурия

Клинические признаки: периодическая миоглобинурия, кетонурия, гипогликемия, энцефалопатия, кардиомиопатия

Лечение: избегание голодания

Дефицит коротких/средних цепей 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы (S/MCHAD)

S/MCHAD

Биохимический профиль: заметное повышение уровня MCHADs и ацилкарнитина

Клинические признаки: печеночная недостаточность, энцефалопатия

Лечение: избегание голодания

Дефицит среднецепочечной 3-кетоацил-КоА тиолазы (MCKAT*) (602199*)

MCKAT

Биохимический профиль: молочная ацидурия, кетоз, повышенная C4-C12 дикарбоновая ацидурия (особенно С10 и С12)

Клинические признаки: непереносимость голодания, рвота, обезвоживание, метаболический ацидоз, нарушение функции печени, рабдомиолиз

Лечение: избегание голодания

Дефицит 2,4-Dienoyl-КоА-редуктазы (222745*)

2,4-диеноил-редуктаза

Биохимический профиль: Гиперлизинемия, низкие карнитин в плазме, 2-транс-4-цис декадиеноилкарнитин в плазме и моче

Клинические признаки: неонатальная гипотония, респираторный ацидоз

Лечение: не установлено

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

HELLP = гемолиз, повышенная активность печеночных ферментов и низкий уровень тромбоцитов.

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