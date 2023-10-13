Расстройства биогенеза пероксисом и метаболизма очень длинноцепочечных жирных кислот
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Цереброгепаторенальный синдром (синдром Зеллвегер; 214100*)
Пероксин-1
Биохимический профиль: сниженные дигидроксиацетон фосфат ацилтрансфераза и плазмалоген; повышенные очень длинноцепочечные жирные кислоты, фитановая кислота, пипеколат, железо и общеая железо-связывающая способность
Клинические признаки: адержка роста, большой родничок, макроцефалия, туррибрахицефалия, дисморфичный вид, катаракта, нистагм, врожденные пороки сердца, увеличение печени, билиарная гисгенезия, гипоспадия, кисты почек, гипотония, порок развития мозга
Лечение: симптоматическое, специфическое лечение отсутствует, хотя происходит оценка желчных кислот
Пероксин-2
Пероксин-3
Пероксин-5
Пероксин-6
Пероксин-12
Пероксин-14
Пероксин-26
Неонатальная адренолейкодистрофия (202370*)
Пероксин-1
Биохимический профиль: повышенный уровень очень длинноцепочечных жирных кислот
Клинические признаки: долихоцефалия, дисморфизм, катаракта, гиперпигментация, судороги, задержка развития, недостаточность надпочечников
Лечение: Симптоматическое, специфического лечения нет
Пероксин-5
Пероксин-10
Пероксин-13
Пероксин-26
Детская болезнь Рефсума (266510*)
Пероксин-1
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме фитановой кислоты, холестерина, очень длинноцепочечных жирных кислот, дигидроксихолестановой кислоты, тригидроксихолестановой кислоты и пипеколиновой кислоты
Клинические признаки: задержка роста и развития, периферическая нейропатия, гипотония, глухота, дисморфизм лица, ретинопатия, остеопороз, стеаторея, эпизодические кровотечения, гепатомегалия
Лечение: Симптоматическое, специфического лечения нет
Пероксин-2
Пероксин-26
Биохимический профиль: при типе 1 (215100*), недостаточность плазмалогена, повышенное содержание в плазме крови фитановой кислоты и необработанной 3-КоА оксоацил тиолазы, дефицит ацил-КоА дигидроксиацетонфосфат ацилтрансферазы
При типе 2 (222765*): нормальное содержание плазмалогена, фитановой кислоты, алкил-дигидроксиацетонфосфат синтазы и пероксисомальной тиолазы; дефицит дигидроацетонфосфат ацилтрансферазы
При типе 3 (600121*), аномальные пероксисомы, дефицит алкил дигидроксиацетонфосфат синтазы
Клинические признаки: карликовость с анкилозирующим укорочением конечностей, перемежаюимися эпифизарными кальцификациями и метафизарными расширениями; серьезная задержка роста и развития; микроцефалия, гипоплазия средней части лица; микрогнатия; нейросенсорная тугоухость; катаракта; волчья пасть; ихтиоз; затрудненное дыхание; кифосколиоз; позвоночные трещины; спастичность; атрофия коры головного мозга; судороги; смерть до 2 лет
Лечение: Симптоматическое, специфического лечения нет
Тип 1 (215100*)
Пероксин-7
Тип 2 (222765*)
Дигидроксиацетонфосфат ацилтрансфераза
Тип 3 (600121*)
Алкилдигидроксиацетонфосфат синтаза
Гиперпиппеколикацидемия (239400*)
Пипеколат оксидаза
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме пипеколата, небольшая генерализованная аминоацидурия
Клинические признаки: гепатомегалия, демиелинизация, дегенерация центральной нервной системы, тяжелая умственная отсталость и задержка развития, ретинопатия
Лечение: Симптоматическое, специфического лечения нет
Х-хромосомная адренолейкодистрофия (300100*)
АТФ-связывающего кассетного транспортера 1
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме очень длинноцепочечных жирных кислот, дефицит пероксисомальной лигноцероил-КоА-лигазы
Клинические признаки: гиперпигментация, слепота, когнитивная потеря слуха, спастический паралич, импотенция, нарушения сфинктера, атаксия, дизартрия, надпочечниковая недостаточность, гипогонадизм, атрофия мозжечка и варолиевого моста
Лечение: заместительная терапия гормонами надпочечников, трансплантация костного мозга
Смесь 4:1 глицерил триолеата и глицерин триолеата (масло Лоренцо), видимо, не дает клинического эффекта после проявления болезни, однако может замедлить прогрессирование при использвонании до появления симптомов
Некоторые успехи достигнуты в современных исследованиях генной терапии
Ацил-КоА оксидазы 1 дефицит (псевдонеонатальная адренолейкодистрофия; 264470*)
Неразветвленная пероксисомальная ацил-КоА оксидаза
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме очень длинноцепочечных жирных кислот; в норме - пероксисомальный фитанат, пипеколат, дигидроксихолестановая кислота и тригидроксихолесановая кислота
Клинические признаки: неонатальная гипотония, задержка в развитии, нейросенсорная тугоухость, ретинопатия, дисморфические черты отсутствуют, лейкодистрофия в возрасте 2-3 лет
Лечение: не установлено
Дефицит D-бифункционального белка (261515*)
Д-бифункциональный фермент
Биохимический профиль: повышенный уровень очень длинноцепочечных жирных кислот и пипеколата, повышенное содержание тригидроксихолесановой кислоты в аспирате двенадцатиперстной кишки, дефект пероксисомальной 3-оксоацил-КоА тиолазы
Клинические признаки: гипотония, усиленный рефлекс Моро, лицевая диплегия, судороги, пронзительный и слабый крик, задержка развития, миопатическое лицо, высокий свод неба, отведенные конечности, вентрикулярная болезнь сердца
Лечение: не установлено
Дефицит 2-Метилацил-КоА рацемазы (614307*)
2-Метилацил-КоА рацемаза
Биохимический профиль: повышенная пристановая кислота в плазме крови
Клинические признаки: при возникновении во взрослом возрасте сенсомоторная нейропатия, ретинопатия
Лечение: не установлено
Первичная оксалурия
Биохимический профиль: повышеная экскреция оксалатов с мочой, гликолевая ацидурия
Клинические признаки: оксалата Ca уролтиаз, нефрокальциноз, почечная недостаточность, блокада сердца, периферическая сосудистая недостаточность, артериальная окклюзия, перемежающаяся хромота, оптическая нейропатия, переломы, смерть в детском возрасте или раннем взрослом возрасте
Тип 2 легче, чем тип 1
Лечение: гепаторенальная трансплантация
Гипероксалурия типа 1 (259900*)
Пероксисомальная аланин-глиоксилат аминотрансфераза
Гипероксалурия тип 2 (260000*)
D-глицерат дегидрогеназа глиоксилат редуктаза
Болезнь Рефсума (266500*)
Фитаноил-КоА гидроксилаза
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме итканях фитановой кислоты
Клинические признаки: пигментный ретинит, атаксия, птоз, миоз, периферическая невропатия, аносмия, сердечная недостаточность, глухота, ихтиоз, короткая 4-я пястная кость
Лечение: диета с низким содержанием фитановой кислоты, плазмаферез
Пероксин-7
Глутаровая ацидурия тип 3 (231690*)
Пероксисомальная глутарил КоА оксидаза
Биохимический профиль: глутаровая ацидурия усугубляется введением лизина
Клинические признаки: задержка развития, рвота после приема пищи
Лечение: не установлено, возможен положительный эффект от рибофлавина
Малоновая ацидурия (610377*)
См. таблицу нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
—
Акаталазия (115500*)
Каталаза
Биохимический профиль: неспособность ткани образовывать пену при воздействи перекиси водорода
Клинические признаки: язвенные поражения полости рта у японских, но не у швейцарских пациентов
Лечение: Симптоматическое, специфического лечения нет
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.