Распространенные химические канцерогены
Канцерогены
Тип рака
Окружающей среды и промышленные
Ароматические амины
Мышьяк
Асбестоз
Рак легкого
Бензол
Хроматы
Рак легкого
Дизельные выхлопные газы
Рак легкого
Формальдегид
Лейкемия
Опухоли носа
Краски для волос
Рак мочевого пузыря
Ионизирующее излучение
Многие виды рака
Минеральные волокна промышленного производства
Рак легкого
Никель
Рак легкого
Рак придаточных пазух носа
Лакокрасочные материалы
Лейкемия
Рак легкого
Пестициды, не содержащие мышьяк
Рак легкого
Радон
Рак легкого
Радиоактивное облучение
Большинство видов рака
Ультрафиолетовое излучение
Рак кожи
Винилхлорид
Ангиосаркома печени
Образ жизни
Алкоголь
Рак рта
Рак глотки
Орехи бетельной пальмы
Табак
Рак мочевого пузыря
Рак легкого
Медицинские препараты*
Алкилирующие препараты (циклофосфамид, препараты платины)
Лейкемия
Диэтилстилбэстрол (ДЭС) (в РФ не зарегистрирован)
Рак шейки матки и влагалища у женщин, внутриутробно подвергшихся воздействию
Иммуносупрессанты
Саркома Капоши
Рак почки
Лимфома
Рак кожи
Оксиметолон (в РФ не зарегистрирован)
Ингибиторы топоизомеразы (антрациклины, этопозид)
Лейкемия
* Работники системы здравоохранения, контактирующие с противоопухолевыми препаратами, также входят в группу риска по развитию нарушений в репродуктивной сфере.