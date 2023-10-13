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Распространенные химические канцерогены

Канцерогены

Тип рака

Окружающей среды и промышленные

Ароматические амины

Рак мочевого пузыря

Мышьяк

Рак легкого

Рак кожи

Асбестоз

Рак легкого

Мезотелиома

Бензол

Лейкемия

Хроматы

Рак легкого

Дизельные выхлопные газы

Рак легкого

Формальдегид

Лейкемия

Опухоли носа

Назофарингеальный рак

Краски для волос

Рак мочевого пузыря

Лимфомы

Ионизирующее излучение

Многие виды рака

Минеральные волокна промышленного производства

Рак легкого

Никель

Рак легкого

Рак придаточных пазух носа

Лакокрасочные материалы

Лейкемия

Рак легкого

Пестициды, не содержащие мышьяк

Рак легкого

Радон

Рак легкого

Радиоактивное облучение

Большинство видов рака

Ультрафиолетовое излучение

Рак кожи

Винилхлорид

Ангиосаркома печени

Образ жизни

Алкоголь

Рак молочной железы

Колоректальный рак

Рак пищевода

Рак гортани

Рак печени

Рак рта

Рак глотки

Орехи бетельной пальмы

Рак ротоглотки

Табак

Острый миелобластный лейкоз

Рак мочевого пузыря

Рак шейки матки

Колоректальный рак

Рак пищевода

Рак головы и шеи

Рак почки

Рак печени

Рак легкого

Рак поджелудочной железы

Рак желудка

Медицинские препараты*

Алкилирующие препараты (циклофосфамид, препараты платины)

Лейкемия

Диэтилстилбэстрол (ДЭС) (в РФ не зарегистрирован)

Рак шейки матки и влагалища у женщин, внутриутробно подвергшихся воздействию

Иммуносупрессанты

Саркома Капоши

Рак почки

Лимфома

Меланома

Рак кожи

Оксиметолон (в РФ не зарегистрирован)

Рак печени

Ингибиторы топоизомеразы (антрациклины, этопозид)

Лейкемия

* Работники системы здравоохранения, контактирующие с противоопухолевыми препаратами, также входят в группу риска по развитию нарушений в репродуктивной сфере.

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