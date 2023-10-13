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Распространенные типы травматического повреждения мозга

Заболевание

Клинические данные

Диагностика

Острая субдуральная гематома

В типичных случаях острая неврологическая дисфункция, которая может быть очаговой, диффузной или комбинированной

При гематомах малых размеров, возможно сохранение функций

КТ: Повышение плотности в субдуральном пространстве, обычно в форме полумесяца

Важна степень смещения средней линии

Перелом основания черепа

Истечение цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) из носа или ушей

Кровь за барабанной перепонкой (гемотимпанум) или в наружном ухе

Кровоподтек за ухом (симптом Бэттла) или вокруг глаза (глаза енота)

КТ: изменения обычно визуализируются

Ушиб головного мозга

Широкая вариабельность степени неврологических дисфункций или нормальная функция

КТ: Повышенная плотность в результате мелких кровоизлияний различных размеров

Сотрясение

Временное нарушение психического состояния (например, потеря сознания или памяти), длительность < 6 часов

На основании клинических данных

КТ: по определению, нет острых внутричерепных кровоизлияний, поражений или ушибов; могут быть линейные переломы черепа без смещения или с минимальным смещением

Хроническая субдуральная гематома

Постепенно нарстающая головная боль, сонливость, спутанное сознание, иногда с локальными нарушениями или судорогами

КТ: Снижение плотности в субдуральном пространстве (аномалия в виде изоденсивных зон при подостром переходе от зон с повышенной плотностью к зоне пониженной плотности)

Диффузная аксональная травма

Потеря сознания в течение > 6 часов, но без очаговых поражений или двигательных нарушений

На основании клинических данных

КТ: Первоначально может быть нормальной или выявить небольшие зоны повышенной плотности (микрокроизлияния) в мозолистом теле, полуовальном центре, базальных ганглиях или стволе мозга

МРТ: множественные мелкие микроизлияния в глубоком белом веществе мозга или в подкорковых областях и стволе мозга

Эпидуральная гематома

Головная боль, нарушенное сознание в течение нескольких часов, иногда с ясным промежутком

Выпячивание, как правило, вызывает гемипарез на противоположной стороне и расширение зрачка на стороне поражения

КТ: Зона повышенной плотности в эпидуральном пространстве, типично - чечевицеобразной формы, располагается над средней менингеальной артерией (височная ямка) вследствие перелома височной кости

Субарахноидальное кровоизлияние

Как правило, неврологические нарушения отсутствуют

Иногда острые неврологические нарушения

КТ: Зона повышенной плотности внутри субарахноидального пространства на поверхности мозга; часто выстилает борозды

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