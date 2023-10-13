Распространенные типы травматического повреждения мозга
Заболевание
Клинические данные
Диагностика
Острая субдуральная гематома
В типичных случаях острая неврологическая дисфункция, которая может быть очаговой, диффузной или комбинированной
При гематомах малых размеров, возможно сохранение функций
КТ: Повышение плотности в субдуральном пространстве, обычно в форме полумесяца
Важна степень смещения средней линии
Перелом основания черепа
Истечение цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) из носа или ушей
Кровь за барабанной перепонкой (гемотимпанум) или в наружном ухе
Кровоподтек за ухом (симптом Бэттла) или вокруг глаза (глаза енота)
КТ: изменения обычно визуализируются
Ушиб головного мозга
Широкая вариабельность степени неврологических дисфункций или нормальная функция
КТ: Повышенная плотность в результате мелких кровоизлияний различных размеров
Сотрясение
Временное нарушение психического состояния (например, потеря сознания или памяти), длительность < 6 часов
На основании клинических данных
КТ: по определению, нет острых внутричерепных кровоизлияний, поражений или ушибов; могут быть линейные переломы черепа без смещения или с минимальным смещением
Хроническая субдуральная гематома
Постепенно нарстающая головная боль, сонливость, спутанное сознание, иногда с локальными нарушениями или судорогами
КТ: Снижение плотности в субдуральном пространстве (аномалия в виде изоденсивных зон при подостром переходе от зон с повышенной плотностью к зоне пониженной плотности)
Диффузная аксональная травма
Потеря сознания в течение > 6 часов, но без очаговых поражений или двигательных нарушений
На основании клинических данных
КТ: Первоначально может быть нормальной или выявить небольшие зоны повышенной плотности (микрокроизлияния) в мозолистом теле, полуовальном центре, базальных ганглиях или стволе мозга
МРТ: множественные мелкие микроизлияния в глубоком белом веществе мозга или в подкорковых областях и стволе мозга
Эпидуральная гематома
Головная боль, нарушенное сознание в течение нескольких часов, иногда с ясным промежутком
Выпячивание, как правило, вызывает гемипарез на противоположной стороне и расширение зрачка на стороне поражения
КТ: Зона повышенной плотности в эпидуральном пространстве, типично - чечевицеобразной формы, располагается над средней менингеальной артерией (височная ямка) вследствие перелома височной кости
Субарахноидальное кровоизлияние
Как правило, неврологические нарушения отсутствуют
Иногда острые неврологические нарушения
КТ: Зона повышенной плотности внутри субарахноидального пространства на поверхности мозга; часто выстилает борозды