Распространенные типы мочевых кристаллов
Тип
Внешний вид
Примечания
Оксалат кальция
Встречаются в различных формах, но наиболее часто распознаются, когда образуют небольшие восьмигранные конвертообразные фигуры
При наличии в большом количестве с большой вероятностью указывают на отравление этиленгликолем или, редко, на синдром короткого кишечника, наследственный оксалоз и оксалурию, прием больших количеств витамина С
Важны в диагностике как потенциальные компоненты мочевых камней
Цистин
Ровные шестиугольники, иногда видимые по одиночнке как ровные пластинки либо как накладывающиеся друг на друга кристаллы различных размеров
Диагностика цистинурии, редкой наследственной причины камнеобразования
Фосфат магния-аммония
Могут напоминать крышки гробов или кристаллы кварца
Часто встречаются в обычной щелочной моче или в моче больных со струвитными камнями
Мочевая кислота
Могут быть в форме бриллиантов, игольчатых или ромбоидных кристаллов, хотя мочевая кислота встречается и в аморфной форме
Обычно присутствуют в кислой, холодной, высоко концентрированной моче
Могут быть признаком умеренной степени обезвоживания у новорожденных или синдрома распада опухоли у больных с раком или почечной недостаточностью