Распространенные производственные тендиниты
Локализация тендинита
Движение, вызывающее боль*
Место болезненности при пальпации
Бицепс
Сгибание в локтевом суставе с супинацией предплечья
Передняя часть плеча
Медиальный надмыщелок (локоть гольфиста)
Сгибание запястья и пронация предплечья
На и немного дистальнее медиального надмыщелка плечевой кости
Латеральный надмыщелок (локоть теннисиста)
Разгибание запястья
На и немного дистальнее латерального надмыщелка плечевой кости
Отведение плеча в пределах 60-120°
Нет
*При движении против сопротивления.