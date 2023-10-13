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Распространенные производственные тендиниты

Локализация тендинита

Движение, вызывающее боль*

Место болезненности при пальпации

Бицепс

Сгибание в локтевом суставе с супинацией предплечья

Передняя часть плеча

Медиальный надмыщелок (локоть гольфиста)

Сгибание запястья и пронация предплечья

На и немного дистальнее медиального надмыщелка плечевой кости

Латеральный надмыщелок (локоть теннисиста)

Разгибание запястья

На и немного дистальнее латерального надмыщелка плечевой кости

Вращающая манжета

Отведение плеча в пределах 60-120°

Нет

*При движении против сопротивления.

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