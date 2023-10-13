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Распространенные производственные бурситы

Пораженная суставная сумка

Расположение сумки

Причинное повторяющееся движение

Седалищный

Между седалищной бугристостью и большой ягодичной мышцей

Длительное сидение на твердой поверхности

Олекранон

Позади проксимальной головки локтевой кости

Точка опоры локтя на твердой поверхности

Преднадколенниковый

Передний (поверхностный) относительно надколенника

На коленях

Субакромиальный

Между самой латеральной частью сухожилия надостных мышц и акромионом

Движения рук над головой

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