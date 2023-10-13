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Распространенные причины желудочно-кишечных кровотечений

Верхние отделы желудочно-кишечного тракта

Язва 12-перстной кишки (20-30%)

Эрозии желудка или 12-перстной кишки (20-30%)

Варикоз (15-20%)

Язва желудка (10-20%)

Надрывы слизистой при синдроме Мэллори-Вейса (5-10%)

Эрозивный эзофагит (5-10%)

Ангиома (5-10%)

Артериовенозные мальформации (< 5%)

Гастроинтестинальные стромальные опухоли

гематобилия

Нижние отделы желудочно-кишечного тракта

Анальные трещины

Ангиодисплазия (сосудистая эктазия)

Колит: лучевой, ишемический, инфекционный

Рак толстой кишки

Полипы толстой кишки

Дивертикулярная болезнь

Воспалительные заболевания кишечника: язвенный проктит/колит, болезнь Крона

Внутренний геморрой

Образования тонкой кишки (редко)

Ангиомы

Артерио-венозные мальформации

Меккелев дивертикул

Опухоли

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