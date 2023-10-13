Распространенные причины желудочно-кишечных кровотечений
Верхние отделы желудочно-кишечного тракта
Язва 12-перстной кишки (20-30%)
Эрозии желудка или 12-перстной кишки (20-30%)
Варикоз (15-20%)
Язва желудка (10-20%)
Надрывы слизистой при синдроме Мэллори-Вейса (5-10%)
Эрозивный эзофагит (5-10%)
Ангиома (5-10%)
Артериовенозные мальформации (< 5%)
Гастроинтестинальные стромальные опухоли
гематобилия
Нижние отделы желудочно-кишечного тракта
Ангиодисплазия (сосудистая эктазия)
Колит: лучевой, ишемический, инфекционный
Воспалительные заболевания кишечника: язвенный проктит/колит, болезнь Крона
Образования тонкой кишки (редко)
Ангиомы