†Тонический зрачок (Эди) - это устойчивое, не прогрессирующее расширение зрачка. Чаще развивается у женщин 20–40 лет Чаще развивается у женщин 20-40 лет. Жалобы на легкое снижение зрения, нарушение адаптации к темноте, иногда выпадение глубоких сухожильных рефлексов.