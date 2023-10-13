Распространенные зрачковые нарушения
Признаки
Причина
Асимметрия зрачков на 1-2 мм, сохраненная реакция зрачков на свет, симптомы поражения отсутствуют
Вариант нормы (физиологическая анизокория)
Асимметрия, снижение реакции зрачков на свет и сохранение на аккомодацию (зрачки Аргайлла Робертсона)
Neurosyphilis (possibly)
Билатеральная констрикция
Опиоиды
Миотические капли при глаукоме (наиболее частая причина; закапывание в один глаз дает односторонний миоз)
Кровотечение в области моста головного мозга (повреждает центральные симпатические пути, которые отвечают за расширение зрачков)
Интоксикация фосфорорганическими соединениями или холинергическими препаратами
Билатеральная дилатация, реакция на свет сохранена
Гиперадренергические состояния (например, при отмене лекарственных препаратов, применении симпатомиметиков или кокаина, при тиреотоксикозе)
Билатеральная дилатация, снижение реакции на прямой свет
Мидриатические глазные капли*, например симпатомиметики (например, фенилэфрин) и циклоплегики (например, циклопентолат, тропикамид, гоматропин, атропин)
Вклинение головного мозга
Гипоксическая или ишемическая энцефалопатия
Унилатеральная дилатация, афферентный зрачковый дефект
Поражения глаза, сетчатки или II пары черепных нервов
Унилатеральная дилатация, эфферентный зрачковый дефект
Паралич IIIпары черепных нервов, часто из-за компрессии (например, при аневризме задней соединительной артерии или транстенториальном вклинении)
Травма радужки (также сопровождается нарушением формы зрачка)
Мидриатические глазные капли*
Унилатеральная дилатация с минимальной или ослабленной прямой и содружественной реакцией на свет и сужением зрачка при аккомодации
Синдром Эйди (тонические зрачки)†
* Для дифференцировки транстенториального вклинения и эффекта мидриатических капель в глаз с дилатированным зрачком капают пилокарпин: отсутствие констрикции указывает на использование капель.
†Тонический зрачок (Эди) - это устойчивое, не прогрессирующее расширение зрачка. Чаще развивается у женщин 20–40 лет Чаще развивается у женщин 20-40 лет. Жалобы на легкое снижение зрения, нарушение адаптации к темноте, иногда выпадение глубоких сухожильных рефлексов.