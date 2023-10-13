Распространенные вещества, взаимодействующие с ферментами цитохрома P-450
Изоформа
Субстраты
Ингибиторы
Индукторы
CYP1A2
Парацетамол
Кофеин
Кларитромицин
Эстрадиол
Галоперидол
Лидокаин
Метадон
Оланзапин
Пропранолол
Ритонавир
Такрин
Теофиллин
Трициклические антидепрессанты
Верапамил
(R)-варфарин
Амиодарон
Циметидин
Ципрофлоксацин
Эритромицин
Флувоксамин
Тиклопидин
Говядина, приготовленная на углях
Сигаретный дым
Омепразол
Фенобарбитал
Фенитоин
Рифампин
CYP2C9
Целекоксиб
Диклофенак
Флуоксетин
Глипизид
Глибурид
Индометацин
Нифедипин
Фенитоин
Пироксикам
Прогестерон
Тестостерон
Трициклические антидепрессанты
Вальпроевая кислота
Вориконазол
(S)-варфарин
Амиодарон
Циметидин
Флуконазол
Ловастатин
Ритонавир
Сертралин
Сульфаметоксазол
Топирамат
Триметоприм
Вориконазол
Зафирлукаст
Дексаметазон
Фенобарбитал
Другие барбитураты
Фенитоин
Рифампин
CYP2C19
Диазепам
(S)-мефенитоин
Омепразол
Пентамидин
Пропранолол
Вориконазол
(R)-варфарин
Циметидин
Флуоксетин
Флувоксамин
Кетоконазол
Лансопразол
Омепразол
Пароксетин
Тиклопидин
Карбамазепин
Фенобарбитал
Преднизон
Рифампин
CYP2D6
Бета-блокаторы
Кодеин
Декстрометорфан
Флекаинид
Галоперидол
Лидокаин
Мексилетин
Морфин
Омепразол
Фенотиазины
Хинидин
Рисперидон
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Тамоксифен
Тестостерон
Трамадол
Тразодон
Трициклические антидепрессанты
Венлафаксин
Амиодарон
Бупропион
Целекоксиб
Циметидин
Флуоксетин
Флувоксамин
Метоклопрамид
Метадон
Пароксетин
Хинидин
Ритонавир
Сертралин
Карбамазепин
Дексаметазон
Фенобарбитал
Фенитоин
Рифампин
CYP2E1
Парацетамол
Алкоголь
Дисульфирам
Алкоголь
Изониазид
Курение табака
CYP3A4
Амиодарон
Апрепитант
Азолы
Бензодиазепины
Блокаторы кальциевых каналов
Кофеин
Карбамазепин
Кларитромицин
Циклоспорин
Делавирдин
Эналаприл
Эстрадиол
Эстроген
Эритромицин
Фентанил
Финастерид
Индинавир
Лидокаин
Лопинавир
Лоратадин
Метадон
Нелфинавир
Омепразол
Опиоидные анальгетики
Преднизон
Прогестерон
Ритонавир
Саквинавир
Силденафил
Сиролимус
Статины
Такролимус
Тамоксифен
Трициклические антидепрессанты
(R)-варфарин
Амиодарон
Ампренавир
Атазанавир
Азолы
Циметидин
Ципрофлоксацин
Кларитромицин
Делавирдин
Дилтиазем
Эритромицин
Флуоксетин
Флувоксамин
Грейпфрутовый сок
Индинавир
Метронидазол
Нефазодон
Нелфинавир
Нифедипин
Омепразол
Пароксетин
Позаконазол
Пропоксифен
Ритонавир
Саквинавир
Сертралин
Верапамил
Вориконазол
Карбамазепин
Дексаметазон
Изониазид
Фенобарбитал
Фенитоин
Преднизон
Рифампин