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Распространенные вещества, взаимодействующие с ферментами цитохрома P-450 

Распространенные вещества, взаимодействующие с ферментами цитохрома P-450

Изоформа

Субстраты

Ингибиторы

Индукторы

CYP1A2

Парацетамол

Кофеин

Кларитромицин

Эстрадиол

Галоперидол

Лидокаин

Метадон

Оланзапин

Пропранолол

Ритонавир

Такрин

Теофиллин

Трициклические антидепрессанты

Верапамил

(R)-варфарин

Амиодарон

Циметидин

Ципрофлоксацин

Эритромицин

Флувоксамин

Тиклопидин

Говядина, приготовленная на углях

Сигаретный дым

Омепразол

Фенобарбитал

Фенитоин

Рифампин

CYP2C9

Целекоксиб

Диклофенак

Флуоксетин

Глипизид

Глибурид

Индометацин

Нифедипин

Фенитоин

Пироксикам

Прогестерон

Тестостерон

Трициклические антидепрессанты

Вальпроевая кислота

Вориконазол

(S)-варфарин

Амиодарон

Циметидин

Флуконазол

Ловастатин

Ритонавир

Сертралин

Сульфаметоксазол

Топирамат

Триметоприм

Вориконазол

Зафирлукаст

Дексаметазон

Фенобарбитал

Другие барбитураты

Фенитоин

Рифампин

CYP2C19

Диазепам

(S)-мефенитоин

Омепразол

Пентамидин

Пропранолол

Вориконазол

(R)-варфарин

Циметидин

Флуоксетин

Флувоксамин

Кетоконазол

Лансопразол

Омепразол

Пароксетин

Тиклопидин

Карбамазепин

Фенобарбитал

Преднизон

Рифампин

CYP2D6

Бета-блокаторы

Кодеин

Декстрометорфан

Флекаинид

Галоперидол

Лидокаин

Мексилетин

Морфин

Омепразол

Фенотиазины

Хинидин

Рисперидон

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

Тамоксифен

Тестостерон

Трамадол

Тразодон

Трициклические антидепрессанты

Венлафаксин

Амиодарон

Бупропион

Целекоксиб

Циметидин

Флуоксетин

Флувоксамин

Метоклопрамид

Метадон

Пароксетин

Хинидин

Ритонавир

Сертралин

Карбамазепин

Дексаметазон

Фенобарбитал

Фенитоин

Рифампин

CYP2E1

Парацетамол

Алкоголь

Дисульфирам

Алкоголь

Изониазид

Курение табака

CYP3A4

Амиодарон

Апрепитант

Азолы

Бензодиазепины

Блокаторы кальциевых каналов

Кофеин

Карбамазепин

Кларитромицин

Циклоспорин

Делавирдин

Эналаприл

Эстрадиол

Эстроген

Эритромицин

Фентанил

Финастерид

Индинавир

Лидокаин

Лопинавир

Лоратадин

Метадон

Нелфинавир

Омепразол

Опиоидные анальгетики

Преднизон

Прогестерон

Ритонавир

Саквинавир

Силденафил

Сиролимус

Статины

Такролимус

Тамоксифен

Трициклические антидепрессанты

(R)-варфарин

Амиодарон

Ампренавир

Атазанавир

Азолы

Циметидин

Ципрофлоксацин

Кларитромицин

Делавирдин

Дилтиазем

Эритромицин

Флуоксетин

Флувоксамин

Грейпфрутовый сок

Индинавир

Метронидазол

Нефазодон

Нелфинавир

Нифедипин

Омепразол

Пароксетин

Позаконазол

Пропоксифен

Ритонавир

Саквинавир

Сертралин

Верапамил

Вориконазол

Карбамазепин

Дексаметазон

Изониазид

Фенобарбитал

Фенитоин

Преднизон

Рифампин

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