Распространенные аллергены, используемые при проведении кожной пробы
Возбудитель
Источники
Бацитрацин
В составе антибиотиков для наружного применения
Бальзамовое дерево (мироксилон)
Используется как ароматизатор для напитков и табачных изделий, а также закрепитель аромата в парфюмерии; также встречается во многих препаратах местного применения, стоматологических препаратах и других продуктах
Главные аллергены: эфиры коричной и бензойной кислоты, ванилин
Перекрестные реакции с канифолью (древесная смола) и толуанским бальзамом, эфирами коричной кислоты, бензойной кислоты, стираксом и настойкой бензоина
Также возможна фототоксичность
Смесь сажевого каучука
В резине
Может перекрестно реагировать с красками для волос
Бронопол
Консервант, найденный в косметике, шампунях и продуктах по уходу за кожей; кроме того, в некоторых моющих и чистящих средствах
Будесонид
Используется для скрининга на аллергию к кортикостероидам класса В и с него должно начинаться инициирование выявления сенсибилизации к другим местным кортикостероидам
Каиновая смесь
Содержит 3 анестетика местного действия: бензокаин, дибукаин гидрохлорид и гидрохлорид тетракаина
Часто используется в стоматологии, также широко распространен и используется в препаратах местного применения для снижения зуда, боли, жжения и широко используется в геморроидальных препаратах и сиропах от кашля
Карбаматы
Используются в качестве отвердителя резины, резиновых клеев, винила и в некоторых пестицидах
Cl+ Me-изотиазолинон и метилизотиазолинон
Встречаются в косметике и в продуктах для ухода за кожей, некоторых лекарственных препаратах, бытовой химии и некоторых промышленных жидкостях и смазках
Дихлорид кобальта
Встречается в некоторых красках, цементе, металлах и металлизированных объектах
Взаимодействие с никелем (кроме перекрестной чувствительности)
Канифоль (древесная смола)
Используется для игры на струнных инструментах (скрипачи особенно склонны к аллергии на канифоль), бейсболистами и игроками в боулинг
Получают из нескольких видов хвойных пород
Встречается в косметике, клеях, лаках, красках, флюсах для спайки, бумаге и во многих других промышленных продуктах
Диазолидинилмочевина
Консервант широкого спектра действия, используемый в косметике, шампунях, средствах по уходу за кожей и чистящих средствах
Дисперсный синий краситель 106
Темно-синий текстильный краситель встречается в тканях темно-синего, коричневого, черного, фиолетового, а иногда зеленого цвета
Эпоксидная смола
Низкомолекулярная (340) эпоксидная смола на основе бисфенола А и эпихлоргидрина
Является сенсибилизирующим веществом только в не затвердевшем состоянии или когда затвердевание прошло не полностью
Этилендиамин
Используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в некоторых лекарствах местного применения, глазных каплях, некоторых промышленных растворителях, отвердителях для некоторых видов пластмасс и антикоррозийных веществах
Формальдегид и его релизоры
Такие релизоры, как кватерний-15, бактерицидные средства, иногда имидазолидинилмочевина
Широко используется в производстве пластмасс, полимеров для одежды, клеев и связывающих веществ
Смеси ароматизаторов
Может содержать аальфа-амилкоричный спирт, коричный альдегид, коричный спирт, абсолют дубового мха, гидроксицитронеллаль, эвгенол, изоэвгенол, гераниол, цитраль, цитронеллол, кумарин, фарнезол, гексил циннамал, гидроксиизогексил-3-циклогексен и карбоксальдегид
Встречается во многих туалетно-косметических продуктах, в мыле, лосьонах после бритья, шампунях, ароматизированных продуктах для дома и во многих промышленных продуктах (напр, смазочно-охлаждающих жидкостях)
Ауротиосульфат натрия
Найден в золоте, ювелирных изделиях с золотым покрытием и зубных протезах
Гидрокортизона 17-бутират
Кортикостероид, найденный в кремах и лосьонах, которые используются для лечения воспалительных заболеваний кожи; также присутствует в некоторых ушных и глазных каплях
Имидазолидинилмочевина
Консервант широкого спектра действия, используемый в косметике, шампунях, средствах по уходу за кожей и чистящих средствах
Меркаптобензотиазол
Встречается в резине, клеях и охлаждающих жидкостях
Меркаптаны (тиолы)
Встречается в резине, клеях, охлаждающих жидкостях и в других промышленных продуктах
Метилдибром-глютаронитрил
Был обнаружен в красках, клеях и маслах
Неомицина сульфат
Обнаруживается в антибиотиках местного действия, кремах первой помощи, ушных каплях, каплях для носа; возможна задержка (примерно 4-5 дней) в реакции на кожную пробу (поскольку результаты считываются в течение 7 дней, если это возможно)
Сульфат никеля
Самый распространенный аллерген
Используется в ювелирных изделиях, зубных протезах, ножницах, бритвах, оправах для очков, столовом серебре и в продуктах питания (например, консервы, продукты, приготовленные в никелевой посуде)
Смесь парабенов
Пять парабенов: метил, этил, пропил, бутил и бензил парагидроксибензоаты, которые являются наиболее распространенными консервантами, которые используются во всем мире и встречаются во множестве кремов, косметике и в некоторых промышленных маслах, жирах и клеях
Партенолид
Сесквитерпеновый лактон в природе присутствует в лечебной траве пиретрума (Tanacetum parthenium); встречается в натуральной косметике и лекарственных средствах
Перекрестно реагирует с другими родами сложноцветных и магнолиевых (Compositae и Magnoliaceae)
Бихромат калия
Встречается в цементе (в небольших количествах), дубильных растворах для кожи и в спичках
Используется в фотографии, гальванических растворах, во многих антикоррозийных веществах, красках, клеях, пигментах и в некоторых моющих средствах
п-Фенилендиамин (ПФД)
Встречается в красках для волос, некоторых чернилах, фотоматериалах и текстильных красителях
п-Терц-бутилфенол формальдегидная смола
Смола образуется в результате конденсации между п-терц-бутилфенолом и формальдегидом
Встречается в кожанной отделке (особенно в обуви), в бумаге, тканях, бакауте, мебели и в некоторых клеях
Кватерний
Распространенный консервант, который встречается в косметике, некоторых бытовых чистящих средствах и полиролях
Смесь хинолонов
Содержит клиохинол и хлорхинальдол
Противомикробные вещества, которые встречаются в некоторых лечебных кремах и мазях, лечебных повязках и ветеринарных препаратах
Тимеросал
Консервант в растворах для контактных линз, некоторых косметических средствах, в каплях для носа и ушей и в инъекционных препаратах
Источник часто не определен
Смесь тиурама
Распространенный резиновый аллерген
Также встречается в клеящих веществах, некоторых пестицидах и наркотиках (например, дисульфирам)
Тиксокортол-21-пивалат
Определяет аллергию на кортикостероиды класса A; найден в кортикостероидных препаратах для слизистых ротовой полости, носа, горла и прямой кишки, но отсутствует в наружных кортикостероидных препаратах
Ланолиновые спирты
Компонент ланолина; содержится во многих косметических средствах, мазях, солнцезащитных средствах, рецептурных и безрецептурных местных лекарственных препаратах