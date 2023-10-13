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Распространенные аллергены, используемые при проведении кожной пробы

Возбудитель

Источники

Бацитрацин

В составе антибиотиков для наружного применения

Бальзамовое дерево (мироксилон)

Используется как ароматизатор для напитков и табачных изделий, а также закрепитель аромата в парфюмерии; также встречается во многих препаратах местного применения, стоматологических препаратах и других продуктах

Главные аллергены: эфиры коричной и бензойной кислоты, ванилин

Перекрестные реакции с канифолью (древесная смола) и толуанским бальзамом, эфирами коричной кислоты, бензойной кислоты, стираксом и настойкой бензоина

Также возможна фототоксичность

Смесь сажевого каучука

В резине

Может перекрестно реагировать с красками для волос

Бронопол

Консервант, найденный в косметике, шампунях и продуктах по уходу за кожей; кроме того, в некоторых моющих и чистящих средствах

Будесонид

Используется для скрининга на аллергию к кортикостероидам класса В и с него должно начинаться инициирование выявления сенсибилизации к другим местным кортикостероидам

Каиновая смесь

Содержит 3 анестетика местного действия: бензокаин, дибукаин гидрохлорид и гидрохлорид тетракаина

Часто используется в стоматологии, также широко распространен и используется в препаратах местного применения для снижения зуда, боли, жжения и широко используется в геморроидальных препаратах и сиропах от кашля

Карбаматы

Используются в качестве отвердителя резины, резиновых клеев, винила и в некоторых пестицидах

Cl+ Me-изотиазолинон и метилизотиазолинон

Встречаются в косметике и в продуктах для ухода за кожей, некоторых лекарственных препаратах, бытовой химии и некоторых промышленных жидкостях и смазках

Дихлорид кобальта

Встречается в некоторых красках, цементе, металлах и металлизированных объектах

Взаимодействие с никелем (кроме перекрестной чувствительности)

Канифоль (древесная смола)

Используется для игры на струнных инструментах (скрипачи особенно склонны к аллергии на канифоль), бейсболистами и игроками в боулинг

Получают из нескольких видов хвойных пород

Встречается в косметике, клеях, лаках, красках, флюсах для спайки, бумаге и во многих других промышленных продуктах

Диазолидинилмочевина

Консервант широкого спектра действия, используемый в косметике, шампунях, средствах по уходу за кожей и чистящих средствах

Дисперсный синий краситель 106

Темно-синий текстильный краситель встречается в тканях темно-синего, коричневого, черного, фиолетового, а иногда зеленого цвета

Эпоксидная смола

Низкомолекулярная (340) эпоксидная смола на основе бисфенола А и эпихлоргидрина

Является сенсибилизирующим веществом только в не затвердевшем состоянии или когда затвердевание прошло не полностью

Этилендиамин

Используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в некоторых лекарствах местного применения, глазных каплях, некоторых промышленных растворителях, отвердителях для некоторых видов пластмасс и антикоррозийных веществах

Формальдегид и его релизоры

Такие релизоры, как кватерний-15, бактерицидные средства, иногда имидазолидинилмочевина

Широко используется в производстве пластмасс, полимеров для одежды, клеев и связывающих веществ

Смеси ароматизаторов

Может содержать аальфа-амилкоричный спирт, коричный альдегид, коричный спирт, абсолют дубового мха, гидроксицитронеллаль, эвгенол, изоэвгенол, гераниол, цитраль, цитронеллол, кумарин, фарнезол, гексил циннамал, гидроксиизогексил-3-циклогексен и карбоксальдегид

Встречается во многих туалетно-косметических продуктах, в мыле, лосьонах после бритья, шампунях, ароматизированных продуктах для дома и во многих промышленных продуктах (напр, смазочно-охлаждающих жидкостях)

Ауротиосульфат натрия

Найден в золоте, ювелирных изделиях с золотым покрытием и зубных протезах

Гидрокортизона 17-бутират

Кортикостероид, найденный в кремах и лосьонах, которые используются для лечения воспалительных заболеваний кожи; также присутствует в некоторых ушных и глазных каплях

Имидазолидинилмочевина

Консервант широкого спектра действия, используемый в косметике, шампунях, средствах по уходу за кожей и чистящих средствах

Меркаптобензотиазол

Встречается в резине, клеях и охлаждающих жидкостях

Меркаптаны (тиолы)

Встречается в резине, клеях, охлаждающих жидкостях и в других промышленных продуктах

Метилдибром-глютаронитрил

Был обнаружен в красках, клеях и маслах

Неомицина сульфат

Обнаруживается в антибиотиках местного действия, кремах первой помощи, ушных каплях, каплях для носа; возможна задержка (примерно 4-5 дней) в реакции на кожную пробу (поскольку результаты считываются в течение 7 дней, если это возможно)

Сульфат никеля

Самый распространенный аллерген

Используется в ювелирных изделиях, зубных протезах, ножницах, бритвах, оправах для очков, столовом серебре и в продуктах питания (например, консервы, продукты, приготовленные в никелевой посуде)

Смесь парабенов

Пять парабенов: метил, этил, пропил, бутил и бензил парагидроксибензоаты, которые являются наиболее распространенными консервантами, которые используются во всем мире и встречаются во множестве кремов, косметике и в некоторых промышленных маслах, жирах и клеях

Партенолид

Сесквитерпеновый лактон в природе присутствует в лечебной траве пиретрума (Tanacetum parthenium); встречается в натуральной косметике и лекарственных средствах

Перекрестно реагирует с другими родами сложноцветных и магнолиевых (Compositae и Magnoliaceae)

Бихромат калия

Встречается в цементе (в небольших количествах), дубильных растворах для кожи и в спичках

Используется в фотографии, гальванических растворах, во многих антикоррозийных веществах, красках, клеях, пигментах и в некоторых моющих средствах

п-Фенилендиамин (ПФД)

Встречается в красках для волос, некоторых чернилах, фотоматериалах и текстильных красителях

п-Терц-бутилфенол формальдегидная смола

Смола образуется в результате конденсации между п-терц-бутилфенолом и формальдегидом

Встречается в кожанной отделке (особенно в обуви), в бумаге, тканях, бакауте, мебели и в некоторых клеях

Кватерний

Распространенный консервант, который встречается в косметике, некоторых бытовых чистящих средствах и полиролях

Смесь хинолонов

Содержит клиохинол и хлорхинальдол

Противомикробные вещества, которые встречаются в некоторых лечебных кремах и мазях, лечебных повязках и ветеринарных препаратах

Тимеросал

Консервант в растворах для контактных линз, некоторых косметических средствах, в каплях для носа и ушей и в инъекционных препаратах

Источник часто не определен

Смесь тиурама

Распространенный резиновый аллерген

Также встречается в клеящих веществах, некоторых пестицидах и наркотиках (например, дисульфирам)

Тиксокортол-21-пивалат

Определяет аллергию на кортикостероиды класса A; найден в кортикостероидных препаратах для слизистых ротовой полости, носа, горла и прямой кишки, но отсутствует в наружных кортикостероидных препаратах

Ланолиновые спирты

Компонент ланолина; содержится во многих косметических средствах, мазях, солнцезащитных средствах, рецептурных и безрецептурных местных лекарственных препаратах

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