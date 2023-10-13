Распределение результатов анализа на гипотетическую лейкоцитарную эстеразу в когорте из 1000 женщин с предполагаемой 5% заболеваемостью инфекции мочевыводящих путей
Результаты
Имеющаяся болезнь
Отсутствие болезни
Всего пациентов
Тест положительный
Истинно положительный (ИП)
Результаты у 36 пациентов (71% из 50)
Ложноположительный (ЛП)
Результаты у 144 пациентов (950−806)
180 пациентов с положительными результатами анализа
Тест отрицательный
Ложноотрицательные (ЛО)
Результаты у 14 пациентов (50−36)
Истинно отрицательный (ИО)
Результаты у 806 пациентов (85% из 950)
820 пациента с отрицательными результатами анализа
Всего пациентов
50 пациентов с инфекцией мочевыводящих путей (предположительно)
950 пациентов без инфекции мочевыводящих путей (предположительно)
1000 пациентов
Положительные результаты анализа = ИП/(все пациенты с положительным анализом) = ИП/(ИП + ЛП) = 36/(36 + 144) = 20%.
Отрицательная прогностическая значимость (ОПЗ) = ИО/(все пациенты с отрицательным анализом) = ИО/(ИО + ЛО) = 806/(806 + 14) = 98%.
Положительный коэффициент вероятности (КВ+) = чувствительность/(1−специфичность) = 0,71/(1−0,85) = 4,73.
Отрицательный коэффициент вероятности (КВ-) = (1−чувствительность)/специфичность = (1−0,71)/0,85 = 0,34.
ИМП = инфекция мочевых путей