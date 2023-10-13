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Распределение результатов анализа на гипотетическую лейкоцитарную эстеразу в когорте из 1000 женщин с предполагаемой 5% заболеваемостью инфекции мочевыводящих путей

Результаты

Имеющаяся болезнь

Отсутствие болезни

Всего пациентов

Тест положительный

Истинно положительный (ИП)

Результаты у 36 пациентов (71% из 50)

Ложноположительный (ЛП)

Результаты у 144 пациентов (950806)

180 пациентов с положительными результатами анализа

Тест отрицательный

Ложноотрицательные (ЛО)

Результаты у 14 пациентов (5036)

Истинно отрицательный (ИО)

Результаты у 806 пациентов (85% из 950)

820 пациента с отрицательными результатами анализа

Всего пациентов

50 пациентов с инфекцией мочевыводящих путей (предположительно)

950 пациентов без инфекции мочевыводящих путей (предположительно)

1000 пациентов

Положительные результаты анализа = ИП/(все пациенты с положительным анализом) = ИП/(ИП + ЛП) = 36/(36 + 144) = 20%.

Отрицательная прогностическая значимость (ОПЗ) = ИО/(все пациенты с отрицательным анализом) = ИО/(ИО + ЛО) = 806/(806 + 14) = 98%.

Положительный коэффициент вероятности (КВ+) = чувствительность/(1специфичность) = 0,71/(10,85) = 4,73.

Отрицательный коэффициент вероятности (КВ-) = (1чувствительность)/специфичность = (10,71)/0,85 = 0,34.

ИМП = инфекция мочевых путей

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