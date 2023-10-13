Распределение результатов анализа на гипотетическую лейкоцитарную эстеразу в когорте из 1000 женщин с предполагаемой 30% заболеваемостью инфекции мочевыводящих путей
Результаты
Имеющаяся болезнь
Отсутствие болезни
Всего пациентов
Тест положительный
Истинно положительный (ИП)
Результаты у 213 пациентов (71% из 300)
Ложноположительный (ЛП)
Результаты у 105 пациентов (700−595)
318 пациентов с положительными результатами анализа
Тест отрицательный
Ложноотрицательные (ЛО)
Результаты у 87 пациентов (300−213)
Истинно отрицательный (ИО)
Результаты у 595 пациентов (85% из 700)
682 пациента с отрицательными результатами анализа
Всего пациентов
300 пациентов с инфекцией мочевыводящих путей (предположительно)
700 пациентов без инфекции мочевыводящих путей (предположительно)
1000 пациентов
Положительная прогностическая значимость (ППЗ)= ИП/(все пациенты с положительным анализом) = ИП/(ИП + ЛП) = 213/(213 + 105) = 67%.
Отрицательная прогностическая значимость (ОПЗ) = ИО/(все пациенты при отрицательным анализом) = ИО/(ИО + ЛО) = 595/(595 + 87) = 87%.
Положительный коэффициент вероятности (КВ+) = чувствительность/(1−специфичность) = 0,71/(1−0,85) = 4,73.
Отрицательный коэффициент вероятности (КВ-) = (1−чувствительность)/специфичность = (1−0,71)/0,85 = 0,34.
ИМП = инфекция мочевых путей