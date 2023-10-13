Различные обязанности фармацевтов
Окружение
Обязанности
Больница
Помогать в получении детального анамнеза приема препаратов у пациента или опекуна
Оказывать содействие врачам и другим практикам, которые работают с группами пациентов
Давать рекомендации по препаратам
Предоставлять информацию о препаратах
При выписке предоставлять устную или в письменном виде информацию о препаратах пациенту или попечителю
Проводить согласование приема лекарственных препаратов
Учреждения* долгосрочного ухода
Могут оказывать содействие врачам и другим практикам при обходах
Участвовать в комитетах по улучшению качества обслуживания
Оценивать и интервьюировать пациентов
Оценивать эффективность лекарств и наблюдать за пациентами на предмет лекарственных взаимодействий, побочных эффектов и терапевтических неудач
Связываться с медсестрой или врачом пациента напрямую, если обнаружена проблема или высокий риск возникновения проблем, связанных с приемом лекарств.
Проводить ежемесячный анализ лекарственных схем для всех пациентов в соответствии с требованиями федерального законодательства
Проводить согласование приема лекарственных препаратов
Служба почты и интернет-аптеки
Предоставлять консультации по телефону или посредством видео-чата пациентам и медицинским работникам (в зависимости от государственных нормативных требований)
Просмотр и проверка рецептов
Участвовать в анализе использования лекарств и управлении формулярами
Помогать обеспечению контроля качества
Разрабатывать учебные материалы для пациентов и медицинских работников
Системы по организации здравоохранения
Могут разрабатывать, внедрять и управлять формулярами,компьютерными программами за отслеживанием неблаго приятных случаев и производить замер показателей (для улучшения качества)
Могут помочь в разработке терапевтических директив и составлении обзора потребления лекарственных средств
Хоспис
Давать рекомендации по подходящим лекарственным препаратам для контроля симптомов.
Обеспечивать своевременность доставки лекарств
Минимизировать дублирование и взаимодействие лекарственных препаратов
Помогать в улучшении экономного использования лекарственных препаратов
Обучать пациентов правильному способу применения назначенных лекарств
Проводить мониторинг терапевтических ответов и распознавать проблемы, связанные с употреблением лекарственных препаратов
Консультировать членов команды хосписа о соответствующих лекарствах и возможных взаимодействиях между медикаментами и другими веществами (например, лекарственными травами)
При необходимости, комбинировать или дозировать лекарственные препараты
Проводить согласование приема лекарственных препаратов
* Фармацевты, которые работают в заведениях по длительному уходу, называются консультирующими фармацевтами.