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Различные обязанности фармацевтов

Окружение

Обязанности

Больница

Помогать в получении детального анамнеза приема препаратов у пациента или опекуна

Оказывать содействие врачам и другим практикам, которые работают с группами пациентов

Давать рекомендации по препаратам

Предоставлять информацию о препаратах

При выписке предоставлять устную или в письменном виде информацию о препаратах пациенту или попечителю

Проводить согласование приема лекарственных препаратов

Учреждения* долгосрочного ухода

Могут оказывать содействие врачам и другим практикам при обходах

Участвовать в комитетах по улучшению качества обслуживания

Оценивать и интервьюировать пациентов

Оценивать эффективность лекарств и наблюдать за пациентами на предмет лекарственных взаимодействий, побочных эффектов и терапевтических неудач

Связываться с медсестрой или врачом пациента напрямую, если обнаружена проблема или высокий риск возникновения проблем, связанных с приемом лекарств.

Проводить ежемесячный анализ лекарственных схем для всех пациентов в соответствии с требованиями федерального законодательства

Проводить согласование приема лекарственных препаратов

Служба почты и интернет-аптеки

Предоставлять консультации по телефону или посредством видео-чата пациентам и медицинским работникам (в зависимости от государственных нормативных требований)

Просмотр и проверка рецептов

Участвовать в анализе использования лекарств и управлении формулярами

Помогать обеспечению контроля качества

Разрабатывать учебные материалы для пациентов и медицинских работников

Системы по организации здравоохранения

Могут разрабатывать, внедрять и управлять формулярами,компьютерными программами за отслеживанием неблаго приятных случаев и производить замер показателей (для улучшения качества)

Могут помочь в разработке терапевтических директив и составлении обзора потребления лекарственных средств

Хоспис

Давать рекомендации по подходящим лекарственным препаратам для контроля симптомов.

Обеспечивать своевременность доставки лекарств

Минимизировать дублирование и взаимодействие лекарственных препаратов

Помогать в улучшении экономного использования лекарственных препаратов

Обучать пациентов правильному способу применения назначенных лекарств

Проводить мониторинг терапевтических ответов и распознавать проблемы, связанные с употреблением лекарственных препаратов

Консультировать членов команды хосписа о соответствующих лекарствах и возможных взаимодействиях между медикаментами и другими веществами (например, лекарственными травами)

При необходимости, комбинировать или дозировать лекарственные препараты

Проводить согласование приема лекарственных препаратов

* Фармацевты, которые работают в заведениях по длительному уходу, называются консультирующими фармацевтами.

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