skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Различия между традиционной и интегративной медициной

Фактор

Традиционная медицина

Интегративная медицина

Определение здоровья

Условия физического, умственного и социального благополучия и отсутствие заболеваний и других нарушений здоровья

Оптимальный баланс, устойчивость и целостность тела, ума и духа и их взаимосвязи

Определения болезни

Дисфункция органов, нарушение биохимических процессов или нежелательные симптомы

На основе симптомов и на индивидуальной основе: Дисбаланстела, ума и духа

Концепция жизненной силы

Жизненные процессы, основанные на известных физических законах, в состав которых входят физические и биохимические процессы

Свободно текущая энергия (часто называемая «ци», иногда произносится как «чи»), которая объединяет разум и тело и является основой здоровья

Понимание сознания

Результат только от физических процессов вмозг

Может включать в себя больше, чем физические процессы в головном мозге*

Может оказывать исцеляющее воздействие на организм

Метод лечения

Любые научно обоснованные вмешательства, в том числе лекарственные средства, хирургические процедуры, лучевая терапия, электротерапия, медицинские устройства, физиотерапия, физические упражнения и вмешательства в режим питания и образ жизни

Включает методы традиционной медицины в дополнение к научно обоснованным методам нетрадиционной медицины и естественную способность организма к самоисцелению

Опора на научные доказательства

Строже зависимость от общепризнанных принципов научных доказательств

Наиболее гибкое использование научной информации; вместо этого лечение часто основано на традиции и/или недостоверном научном подтверждении

*Vithoulkas G, Muresanu DF: Conscience and consciousness: a definition. J Med Life 15; 7(1): 104–108, 2014.

По этим темам