Различия между традиционной и интегративной медициной
Фактор
Традиционная медицина
Интегративная медицина
Определение здоровья
Условия физического, умственного и социального благополучия и отсутствие заболеваний и других нарушений здоровья
Оптимальный баланс, устойчивость и целостность тела, ума и духа и их взаимосвязи
Определения болезни
Дисфункция органов, нарушение биохимических процессов или нежелательные симптомы
На основе симптомов и на индивидуальной основе: Дисбаланстела, ума и духа
Концепция жизненной силы
Жизненные процессы, основанные на известных физических законах, в состав которых входят физические и биохимические процессы
Свободно текущая энергия (часто называемая «ци», иногда произносится как «чи»), которая объединяет разум и тело и является основой здоровья
Понимание сознания
Результат только от физических процессов вмозг
Может включать в себя больше, чем физические процессы в головном мозге*
Может оказывать исцеляющее воздействие на организм
Метод лечения
Любые научно обоснованные вмешательства, в том числе лекарственные средства, хирургические процедуры, лучевая терапия, электротерапия, медицинские устройства, физиотерапия, физические упражнения и вмешательства в режим питания и образ жизни
Включает методы традиционной медицины в дополнение к научно обоснованным методам нетрадиционной медицины и естественную способность организма к самоисцелению
Опора на научные доказательства
Строже зависимость от общепризнанных принципов научных доказательств
Наиболее гибкое использование научной информации; вместо этого лечение часто основано на традиции и/или недостоверном научном подтверждении
*Vithoulkas G, Muresanu DF: Conscience and consciousness: a definition. J Med Life 15; 7(1): 104–108, 2014.