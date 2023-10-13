*Различия, как правило, существенны и помогают установить диагноз, но не редки и исключения. К примеру, травматическое повреждение головного мозга возникает внезапно, но может привести к тяжелой, необратимой деменции; гипотиреоз может приводить к медленно прогрессирующей деменции, которая полностью обратима при лечении.