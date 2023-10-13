Различия изменений кисти при ревматоидном артрите и остеоартрозе
Критерии
Ревматоидный артрит
Остеоартрит
Отек суставов
Распространенные
Синовиальный, капсульный, мягких тканей
Не распространено
Возможна легкая отечность
Гипертрофия костей
Только на поздних стадиях
Обычно, часто с неровными остеофитами
Вовлечение ДМФС
Редко
Часто
Вовлечение ПФС
Часто
Нечасто, обычно мягкое течение
При гемозроматозе возможно выраженное вовлечение ПФС
Вовлечение ПМФС
Часто
Часто
Вовлечение запястья
Часто
Изредка, однако вовлечение первого ПЗП сустава (которое широко распространено) могут принимать за боль в запястье
ПЗС = пястно-запястные суставы, ДМФС=дистальные межфаланговые суставы, ПФС=пястнофаланговые суставы, ПМФС=проксимальные межфаланговые суставы.
Adapted from Bilka PJ: Physical examination of the arthritic patient. Bulletin on the Rheumatic Diseases 20:596–599, 1970.