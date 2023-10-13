Пути регулирования потребления пищи
Предабсорбционные и постабсорбционные сигналы от желудочно-кишечного тракта и изменение уровня питательных веществ в плазме обеспечивают кратковременную и долговременную обратную связь для регуляции потребления пищи:
Гипоталамус интегрирует различные сигналы, участвующие в регуляции энергетического баланса, а затем активирует метаболические пути, которые увеличивают или уменьшают потребление пищи:
Лимбическая система (миндалевидное тело, гиппокамп и префронтальная кора) опосредует гедонистический путь приема пищи, включая тягу, привычку и вознаграждение. Желание поесть может преобладать над путями гомеостаза, потому что, как было показано, эмоции и стресс оказывают влияние на регуляторные пептиды, такие как грелин. Эти эффекты опосредованы допамином.